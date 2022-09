La NFL está bajo fuerte escrutinio tras una segunda lesión de Tagovailoa

Los Angeles (AFP) – El escalofriante golpe en la cabeza que sufrió el jueves el joven quarterback de los Dolphins Tua Tagovailoa, su segunda lesión en cuatro días, generó fuertes cuestionamientos hacia la liga de football americano (NFL) y sus protocolos de prevención de conmociones cerebrales.

Millones de estremecidos espectadores vieron la noche del jueves como Tagovailoa debía ser retirado en camilla del campo durante la derrota de los Miami Dolphins frente a los Cincinnati Bengals.

El mariscal de campo hawaiano había recibido un expeditivo placaje del liniero Josh Tupou que le hizo desplomarse de espaldas y golpearse la cabeza contra el césped del Paycor Stadium de Cincinnati (Ohio).

Tagovailoa, de 24 años, fue evaluado en un hospital por lesiones en la cabeza y el cuello pero regresó con sus compañeros en el vuelo de vuelta a Miami.

"No estoy seguro de si fueron sus compañeros o yo quien más se emocionó al verle en el avión", dijo este viernes el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel. "Fue una situación muy alarmante para todos nosotros".

"Hablando con él (Tagovailoa) esta mañana, creo que todavía sentía algunos de esos dolores de cabeza", afirmó McDaniels, que precisó que su jugador ingresó en el protocolo de prevención de conmociones cerebrales y estaban pendientes de los resultados de varias pruebas, como una resonancia magnética.

"Fue difícil no terminar el partido y no estar ahí para mis compañeros pero agradezco el apoyo y el cuidado que he recibido de los Dolphins, mis amigos y familia"", dijo el propio Tagovailoa en Twitter. "Me siento mucho mejor y enfocado en la recuperación para poder estar de vuelta con mis compañeros".

Antes de que arrancara el partido del jueves, la liga y los propios Dolphins ya habían recibido duras críticas por permitir que Tagovailoa saltara al césped tras el alarmante incidente que sufrió el domingo en la victoria frente a los Buffalo Bills.

Ese día, el quarterback se golpeó también la cabeza contra el césped y fue retirado del campo pero, ante la sorpresa general, fue autorizado a regresar al juego a pesar de que se mostraba aparentemente aturdido y con un equilibrio inestable.

Los Dolphins negaron que sufriera una conmoción cerebral e insisten en que se trataba de una lesión de espalda y tobillo, un diagnóstico recibido con un gran escepticismo entre los expertos y el sindicato de jugadores de la liga (NFLPA).

Investigaciones de NFL y sindicato

J.C. Tretter, presidente de la NFLP, abrió una investigación sobre la evaluación de Tagovailoa y pidió cambios en los protocolos de prevención.

"Todos estamos indignados por lo que hemos visto los últimos días y tememos por la seguridad de uno de nuestros hermanos", subrayó Tretter.

Los protocolos de la NFL identifican ciertos síntomas como evidencias de conmoción cerebral, lo que debe conllevar la retirada inmediata del jugador del campo.

Entre ellos se encuentran la pérdida de conciencia, confusión, amnesia e inestabilidad motriz.

"Lo que todo el mundo vio tanto el domingo como anoche fueron síntomas para la retirada, dentro de nuestros protocolos", dijo Tretter.

Como parte de las reglas de la NFL, especialistas en neurotraumas se ubican en los laterales de los campos para detectar posibles signos de conmoción cerebral entre los jugadores.

Sin embargo, el diagnóstico y la decisión final sobre el regreso de un jugador golpeado al campo recae exclusivamente en el jefe médico de cada equipo.

Este viernes, el técnico de los Dolphins insistió en que un grupo amplio de expertos médicos estableció que Tagovailoa no sufrió una lesión en la cabeza el domingo, por lo que decidió alinearlo otra vez cuatro días después.

"Tenemos una convicción del 100% en nuestro proceso. Esta es una organización que favorece a los jugadores", aseguró.

El jefe médico de la NFL, Allen Sills, dijo el viernes que estaban reuniendo información como parte de una investigación sobre el manejo de la lesión de Tagovailoa.

"El propósito de esa revisión es asegurarse de que se siguió el protocolo. Hay consecuencias muy graves si se determina que no se siguió el protocolo", declaró Sills a la cadena NFL Network.

Desde fuera de la liga, Chris Nowinski, director ejecutivo de la Concussion Legacy Foundation, una organización de apoyo a deportistas y otros afectados por conmociones cerebrales, había advertido que si Tagovailoa jugaba el jueves era un "paso atrás" para la prevención de estas lesiones.

"Tanto los Dolphins como los equipos intentan salirse con la suya en situaciones como ésta todo el tiempo", dijo el viernes Nowinski a Fox Sports Radio. "Si yo fuera Tua, no saldría a jugar con los Dolphins nunca más".

En 2015, la NFL acordó el pago de unos 1.000 millones de dólares para resolver miles de demandas de antiguos jugadores con problemas neurológicos.

