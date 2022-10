Filis y Padres se ponen a un paso de ir a disputar los títulos ligueros

Filadelfia (Estados Unidos) (AFP) – Los Filis de Filadelfia y los Padres de San Diego se pusieron a un paso de ir a disputar los títulos de la Liga Nacional luego de sendos triunfos este viernes sobre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Angeles.

Los toleteros Rhys Hoskins y Bryce Harper conectaron sendos jonrones en Filadelfia para que los locales Filis vencieran a los Bravos de Atlanta con marcador de 9x1, dejando a los campeones defensores al borde de la eliminación de los playoffs.

Los Filis, en su primera aparición en la postemporada desde 2011, tomaron una ventaja de 2x1 sobre los Bravos en su Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco y pueden avanzar con otra victoria en casa el sábado.

"Fue una buena noche ofensivamente", dijo el manager de los Filis, Rob Thomson.

Los Filis no han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde 2010, no han clasificado a la Serie Mundial desde 2009 (perdieron ante los Yankees) y no han ganado la Serie Mundial desde 2008 (frente a Tampa Bay).

El toletero Bryson Stott conectó un doble en el tercero y Hoskins siguió a dos bateadores más tarde con un jonrón de tres carreras para darle a los Filis una ventaja de 4x0.

"Tuve la suerte de conseguir uno alto (un lanzamiento) y en el medio. Después de eso, no sé si mis pies tocaron el suelo", dijo Hoskins.

El receptor J.T. Realmuto conectó un sencillo a continuación y Harper le siguió con bambinazo de dos carreras para poner a Filadelfia adelante 6x0.

"Estaba entusiasmado, listo para darle al primer lanzamiento", dijo Harper.

El torpedero Dansby Swanson, de Atlanta, conectó un doble en el sexto y anotó con un sencillo de Michael Harris, pero los Filis respondieron en el séptimo con un sencillo de Harper y otro imparable remolcador del cubano-estadounidense Nick Castellanos.

El triunfo fue para el abridor Aaron Nola (1-0), quien trabajó seis buenas entradas, en las que esparció cinco hits, una carrera y seis ponches. El revés fue para Spencer Strider (0-1).

Padres castigan a Dodgers

En San Diego, los Padres derrotaron a los Dodgers 2x1 con jonrón de Trent Grisham y soberbio pitcheo del zurdo abridor Blake Snell (1-0) y pusieron al conjunto angelino contra la pared en su Serie Divisional de la Liga Nacional.

San Diego, al igual que los Filis, pusieron su serie -al mejor de cinco encuentros- 2-1 a su favor, ya que otro triunfo este sábado les dará el boleto para discutir el título del 'Viejo Circuito'.

Snell estuvo impecable durante cinco y un tercio capítulos, en los que diseminó cinco hits y permitió una solitaria carrera, para superar en duelo monticular al abridor Tony Gonsolin (0-1).

Guardianes siguen en la pelea

En Nueva York, con un excelente relevo del dominicano Emmanuel Clase, bateo oportuno del novato quisqueyano Oscar González, los Guardianes de Cleveland vencieron por 4x2 a los Yankees e igualaron su serie divisional en playoffs de Grandes Ligas de Béisbol.

Los Guardianes viajan ahora a Cleveland con la Serie Divisional de la Liga Americana empatada a un triunfo por bando.

En la décima entrada, el dominicano José Ramírez, frente al relevista Jameson Taillon (0-1) -finalmente el derrotado- abrió con sencillo, un batazo que provocó dos errores en tiro y a continuación su compatriota Oscar González despachó otro imparable remolcador para irse arriba 3x2.

Acto seguido, el toletero canadiense Josh Naylor respondió con doblete impulsor que empujó al novato González, para que los Guardianes aseguraran desde entonces la victoria sobre los Yankees 4x2.

Clase se hizo cargo del box en el octavo y retiró en línea a tercera al receptor Kyle Higashioka, para matar la amenaza y los Yankees perdieron así una buena oportunidad.

Una entrada después, el hombre del récord de 62 jonrones en la Liga Americana, Aaron Judge, llegó al plato arrastrando una mala racha de 7-0 en la serie con la friolera de siete ponches, pero en esta ocasión fue dominado con roletazo a tercera.

Acto seguido el estelar Anthony Rizzo conectó sencillo entre los jardines izquierdo y central, pero el venezolano Gleyber Torres cedió el tercer out en rola a segunda.

El taponero Clase (0-1), quien logró 42 salvados en la temporada regular, estuvo dominante en dos entradas y un tercio, en las que abanicó dos bateadores de los Yankees, que encajaron 15 ponches en el partido.

A los Yankees, que anotaron sus dos carreras en el primer inning, les colgaron después nueve ceros seguidos.

Este partido fue pospuesto de jueves para viernes por la lluvia en Nueva York.

