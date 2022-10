Vuelve el béisbol venezolano con Yadier Molina como mánager y grandeligas en espera

Caracas (AFP) – Ver al puertorriqueño Yadier Molina en el rol de mánager de los campeones Navegantes del Magallanes será una de las principales atracciones del béisbol de Venezuela, que comienza este sábado con la expectativa de una buena cuota de peloteros de las Grandes Ligas.

Anuncios Lee mas

La proximidad del Clásico Mundial, pautado del 8 al 21 de marzo de 2023, ha hecho que grandeligas del patio como José Altuve o Salvador Pérez declarasen a la prensa su disposición de jugar en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Ello con el objetivo de prepararse para disputar el evento internacional con la selección de Venezuela.

Nueva etapa

Yadier Molina, de 40 años, abrirá etapa como mánager inmediatamente después de cerrar una brillante carrera de 19 temporadas en las Grandes Ligas como catcher de los Cardenales de San Luis.

"No he tenido experiencia como mánager pero he estado 19 años en Grandes Ligas conduciendo a pitchers de gran nivel, y para mí el pitcheo y la defensa ganan campeonatos", dijo Molina en rueda de prensa tras asumir el cargo.

Magallanes representó a Venezuela en la Serie del Caribe de 2022, que se celebró en Santo Domingo Federico Parra AFP/Archivos

"Me siento bien preparado y listo, junto con mis coaches, para este nuevo reto. Sé que no va a ser fácil el asumir esta oportunidad viniendo de un campeonato, pero voy a estar aquí y dar todo lo que yo pueda dar. Mi meta es ser campeón y ganar la Serie del Caribe", aseguró.

Doble campeón de la Serie Mundial y diez veces seleccionado para el Juego de Estrellas, Molina se retiró con promedio de bateo de .277 en 2.224 juegos, 176 jonrones, 408 dobles, 1022 carreras impulsadas y 777 anotadas. Se llevó en nueve ocasiones el Guante de Oro.

El ahora exreceptor, que asumió como piloto en lugar de Wilfredo Romero, también será mánager de Puerto Rico en el Clásico Mundial.

Magallanes dará inicio a la campaña de la LVBP el sábado contra los Tiburones de La Guaira, en una jornada inaugural que incluye también los enfrentamientos Tigres de Aragua-Cardenales de Lara, Águilas del Zulia-Leones del Caracas y Bravos de Margarita-Caribes de Anzoátegui.

Adiós al veto

Si bien se incorporarían a finales de la ronda regular de la LVBP, probablemente en diciembre, la eventual presencia de figuras de las Grandes Ligas como Altuve despierta expectativas.

Tres veces campeón bate con los Astros de Houston y ganador de la Serie Mundial de 2017, el estelar segunda base ha expresado su voluntad de jugar en su país natal.

El Estadio de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, usado en la temporada de béisbol profesional Federico Parra AFP/Archivos

"Este será el año para que todos juguemos. Ya que viene el Clásico Mundial (...). Nos ayudará a todos a prepararnos", declaró Altuve, que en su país pertenece a Magallanes, a la web especializada El Extrabase.

Salvador Pérez, Luis Arráez, Gleyber Torres y Oswaldo Cabrera son otros bigleaguers que han hecho guiños a sus clubes en la LVBP, aunque sin confirmar aún su participación.

Una novedad allana el camino para muchos: la LVBP anunció el 30 de septiembre que el gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia especial a Magallanes y Aragua, los dos equipos del circuito sobre los cuales se mantenía un veto que les impedía contar con jugadores del sistema de la Major League Baseball (MLB).

A raíz de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la MLB prohibió en agosto de 2019 competir en el país caribeño a jugadores de sus equipos o sus filiales en las Ligas Menores.

José Altuve tiene previsto jugar en Venezuela a finales de año Michael Reaves Getty Images North America/AFP/Archivos

El veto fue levantado cuatro meses después a seis de los ocho equipos de la LVBP, que obtuvieron licencias después de que la liga renunciara al dominante patrocinio de la estatal petrolera PDVSA. Se excluía a Magallanes y Aragua alegando vinculación con fundaciones dependientes del Estado.

© 2022 AFP