El Real Madrid consolida su liderato y hunde al Sevilla

Madrid (AFP) – El Real Madrid se impuso al Sevilla (14º) por 3-1, con dos goles en los últimos minutos, este sábado en la undécima jornada de LaLiga española, y consolidó su puesto de líder, con seis puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, que recibe el domingo al Athletic Bilbao (6º).

El conjunto blanco, sin su Balón de Oro, Karim Benzema, baja de última hora por una fatiga muscular, se adelantó en el marcador en los primeros compases del partido, gracias a un gran trabajo de Vinicius por el ala izquierda, que encontró a Luka Modric en el segundo palo (minuto 6).

Pero el argentino Erik Lamela logró empatar en una bonita jugada del Sevilla (54).

Su compatriota Gonzalo Montiel robó un balón y con un pase magistral al hueco habilitó a Lamela, que un poco escorado a la izquierda, tocó el balón para superar a Thibaut Courtois en su salida.

Cuando parecía que el Real Madrid dejaría escapar dos puntos, una bonita jugada de Marco Asensio, que había sustituido a Modric, con un pase preciso a Vinicius, dejó al brasileño solo frente al portero sevillista.

Vinicius, al ver que su compañero Lucas Vázquez llegaba en buena posición por la derecha, le cedió el balón y el jugador gallego anotó a puerta vacía (79).

Valverde en gran forma

Con el partido resuelto, el uruguayo Fede Valverde (81), en gran momento de forma y en una buena racha goleadora cerró la cuenta con otro de sus disparos desde lejos, hundiendo al Sevilla, que se encuentra provisionalmente a dos puntos de la zona roja.

"En la primera parte lo hemos hecho bien, pero hemos bajado en la segunda parte, hemos perdido un poco de confianza cuando hemos encajado el gol. Afortunadamente, los cambios han dado energía al equipo, y más confianza. Marcamos el segundo gol, con una contra espectacular, un pase de Vinicius espectacular, y de ahí hemos encarrilado", resumió el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Todavía invicto, el campeón de España y de Europa encontró dificultades sin Benzema, pero Vinicius y Valverde, ambos en estado de gracia, le salvaron.

"¿Balón de Oro para Valverde? Vamos a esperar un poco para Valverde. Lo tiene Karim, veremos en las próximas semanas si tenemos que meter otros jugadores en la lista. Puede ser Fede, ¿por qué no?", dijo Ancelotti.

El defensa del Sevilla Alex Telles lucha por el balón con el francés del Real Madrid Aurelien Tchouameni durante un partido de la liga española, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 22 de octubre de 2022 JAVIER SORIANO AFP

Antes del partido, Iker Casillas entregó el Trofeo Yashin al mejor guardameta de la temporada pasada a Courtois, y Zinédine Zidane y Luka Modric, Balones de Oro de 1998 y 2018, le entregaron el de 2022 a Benzema, que lo exhibió al Bernabéu entre aplausos.

Courtois regresaba a la portería tras una ciática que lo alejó tres semanas de los terrenos de juego.

Tropiezo de Real Sociedad

Por su parte, el Real Valladolid (11º) truncó la racha de cinco victorias consecutivas en LaLiga de la Real Sociedad (3º) al imponerse este sábado 1-0 al conjunto vasco, que podría perder a lo largo del fin de semana su tercer puesto en la clasificación.

El conjunto 'txuriurdin' llegaba a Pucela en la undécima fecha liguera luego de haberse llevado la victoria en sus ocho últimos compromisos, entre liga y Europa League, pero un gol del delantero Sergio León (16) privó a los pupilos de Imanol de meterse de lleno en la pelea por el liderato que mantienen Real Madrid y FC Barcelona.

El Betis (5º) y el Atlético de Madrid (4º) se enfrentarán el domingo en Sevilla, un choque cuyo ganador arrebatará a la Real su tercera posición.

Y si el resultado del estadio de Pucela puede considerarse como inesperado, no lo fue menos la derrota del Valencia (9º) en casa ante el Mallorca (12º) del mexicano Javier Aguirre (2-1). Y eso que el uruguayo Edinson Cavani adelantó al conjunto 'che' de penal (52), pero el delantero kosovar Vedat Muriqui, también desde los once metros (66), y el surcoreano, ex del Valencia, Kang In Lee (83) dieron la vuelta al marcador.

Horas antes, el Rayo Vallecano (10º) no se apiadó del Cádiz (19º), al que endosó un 5-1 en un partido con tres expulsados, uno por los locales y dos por los andaluces.

