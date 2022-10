Los Sixers alargan un arranque de pesadilla en NBA; Antetokounmpo y Tatum brillan

Los Angeles (AFP) – Los Philadelphia 76ers completaron un pleno de tres derrotas en el inicio de temporada de la NBA al caer este sábado frente a los modestos San Antonio Spurs por 114-105, mientras estrellas como Tatum, Antetokounmpo, Doncic y Jokic sobresalieron en triunfos de sus equipos.

Joel Embiid, que el jueves naufragó ante los Bucks de Antetokounmpo, se rehízo con un espectacular doble-doble de 40 puntos y 13 rebotes frente a San Antonio.

Los Sixers, sin embargo, desaprovecharon el dominio de su pívot camerunés con una pobre actuación colectiva que irritó a sus aficionados del Wells Fargo Center, que tenían grandes esperanzas puestas en esta temporada.

Los Sixers se ilusionaron con la primera temporada completa que jugarán juntos Embiid y James Harden, que el sábado se quedó en 12 puntos con una pobre estadística de 4/18 en tiros de campo, aunque aportó 9 rebotes y 12 asistencias.

El joven escolta Tyrese Maxey llegó a 25 puntos pero entre los cinco jugadores de banquillo de los Sixers apenas sumaron otros 10.

"Todavía no estamos preparados", reconoció el técnico Doc Rivers. "Sinceramente, no lo estamos. Todavía no estamos preparados para ganar. Eso se nota y por eso tenemos mucho trabajo que hacer".

Los Spurs, que ya habían ganado la víspera en Indiana, sumaron su segundo triunfo de la temporada comandados por el joven escolta Devin Vassell con 22 puntos, 20 de ellos en la primera mitad, y el ala-pívot Keldon Johnson con 21.

En otro de los primeros juegos del sábado, los Boston Celtics lograron una ajustada victoria 126-120 en la cancha de los Orlando Magic con 40 puntos de su figura, Jayson Tatum.

Subcampeones de la pasada temporada, los Celtics han arrancado con fuerza la campaña con un pleno de tres victorias, dos de ellas a domicilio, de la mano de Tatum.

El alero All-Star, de 24 años, ya había deslumbrado con 35 puntos en la jornada inaugural ante los Sixers y con otros 29 el viernes ante los Miami Heat.

Giannis Antetokounmpo celebra una canasta en el triunfo de los Bucks ante los Rockets. Stacy Revere GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En una noche aciaga en el tiro de Jaylen Brown (12 puntos en 4/16 intentos), el base Derrick White fue esta vez el mejor socio de Tatum con 27 puntos.

Por los Magic, que suman tres derrotas, el novato Paolo Banchero volvió a brillar con 23 puntos y 5 rebotes.

El italo-estadounidense es el cuarto jugador escogido en el primer lugar del Draft que anota al menos 20 puntos en sus tres primeros juegos en la liga.

Doncic funde a Durant

En su primer partido en Dallas, los Mavericks machacaron 137-96 a los Memphis Grizzlies con una exhibición de Luka Doncic, que opacó completamente a la figura rival, Ja Morant.

El fenómeno esloveno puso la máxima velocidad con 21 puntos en el primer cuarto, superando los que sumaron en ese periodo todos los jugadores de los Grizzlies, que ya caían por una desventaja de 39-17.

Con el triunfo encarrilado, Doncic quitó el pie del acelerador y terminó con 32 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias mientras Morant, que la víspera le clavó 49 puntos a los Rockets, se quedó en 20 tantos.

Otra exhibición de la jornada estuvo a cargo del griego Giannis Antetokounmpo, que arrolló a los Houston Rockets acumulando 44 puntos y 12 rebotes en apenas 28 minutos en pista.

Por los Rockets, que perdieron por 125-105 ante los Bucks, el joven pívot español Usman Garuba partió como titular y sumó 6 puntos, 8 rebotes y 4 robos en 25 minutos.

Por su parte, el pívot serbio Nikola Jokic, el ganador de los dos últimos premios MVP, firmó un triple doble de 19 puntos, 16 rebotes y 13 asistencias en el triunfo de los Denver Nuggets 122-117 frente a los Oklahoma City Thunder.

El público de Denver recibió con una enorme ovación a su base canadiense Jamal Murray (16 puntos) en el primer partido que jugaba en casa desde la grave lesión de rodilla que sufrió en abril de 2021.

En el último partido de la noche, el alero Paul George también llegó a 40 puntos en la victoria a domicilio de Los Angeles Clippers ante los Sacramento Kings por 111-109. Los Clippers reservaron a su estrella Kawhi Leonard para el partido que disputarán el domingo ante los Phoenix Suns.

- Resultados del sábado en la NBA:

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 105-114

Indiana Pacers - Detroit Pistons 124-115

Orlando Magic - Boston Celtics 120-126

Miami Heat - Toronto Raptors 112-109

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 96-128

Milwaukee Bucks - Houston Rockets 125-105

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 137-96

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 122-117

Sacramento Kings - LA Clippers 109-111

