Nola quiere extender su dominio sobre los Astros a la Serie Mundial

Washington (AFP) – El lanzador de los Filis de Filadelfia Aaron Nola, quien salió vencedor ante los Astros de Houston en una victoria previa a los playoffs, regresará al mismo montículo el viernes para el juego de apertura de la Serie Mundial de béisbol.

Nola, de 29 años, se enfrentará a la estrella de los Astros Justin Verlander, de 39 años, en una batalla de lanzadores diestros en el Minute Maid Park de Houston (Texas).

En ese escenario, Nola completó un juego perfecto hasta la séptima entrada del triunfo 3-0 de los Filis del 3 de octubre.

Desde entonces, los Astros no han perdido un solo partido desde entonces, despachando con barridas en los playoffs a los Marineros (3-0) y Yankees (4-0). Los Filis, por su parte, fueron la gran sorpresa de la postemporada al avanzar a la Serie Mundial por primera vez desde 2009.

"Fue agradable poder lanzar en este montículo la última vez que estuvimos aquí, solo para tener una sensación, creo que es una ventaja", declaró Nola.

El lanzador conoce bien a los bateadores de Houston, incluido el tercera base Alex Bregman, su antiguo compañero de habitación en la Universidad Estatal de Luisiana.

"Es una buena alineación. Hacen muchas cosas bien", reconoció. "Batean por el promedio, batean por el poder. Son muy luchadores. Por mi parte, solo tengo que hacerles lanzamientos y mantener la bola en el suelo".

En la pasada serie ante los Padres, Nola ya se vio con otro bateador muy conocido, su hermano Austin. Fue la primera ocasión en que dos hermanos se enfrentaron como lanzador y bateador en la historia de los playoffs de Grandes Ligas.

"Hablé con él el otro día", dijo Nola sobre su hermano. "Me felicitó y me dijo que sentía que no hubiéramos hablado después del partido. Estaba bastante molesto, lo cual entiendo. Definitivamente fue muy bueno jugar contra él en esa serie".

Por su parte los Astros, que jugarán su cuarta Serie Mundial en seis temporadas, podrían ser los primeros en ganar el título sin perder un solo juego de playoffs desde que lo hizo Cincinnati en 1976, pero sus figuras no quieren desviar la atención del gran objetivo.

"No creo que a nadie le importe", dijo Verlander sobre la imbatibilidad. "Siempre y cuando termine en un campeonato".

