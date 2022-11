Los kenianos Korir y Chebet quieren coronar un año triunfal en el maratón de Nueva York

New York (AFP) – Los atletas kenianos Albert Korir, el vigente campeón, y Evans Chebet aspiran a un triunfo el domingo en el maratón de Nueva York que complete una inédita barrida del país africano en las grandes pruebas del año.

La carrera de 42,195 kilómetros por las calles de la 'Gran Manzana' bajará el telón a la temporada de seis grandes maratones mundiales, dominada hasta ahora por completo por atletas kenianos en la rama masculina.

Maratonistas del país africano se han impuesto en cada una de las cinco primeras grandes carreras: Eliud Kipchoge en Tokio y Berlín, Amos Kipruto en Londres y Benson Kipruto en Chicago.

Chebet, por su parte, ganó el maratón de Boston en abril, lo que implica que un triunfo de este maratonista de 33 años o de Korir el domingo en Nueva York completaría la barrida de Kenia en el calendario de maratones masculinos.

Hasta ahora ningún país lo había logrado desde que el circuito mundial de maratones se amplió a seis carreras en 2013 con la entrada de Tokio.

Korir, de 28 años, llegó a Nueva York decidido a defender el título logrado en 2021 después de una concentración en la que corrió hasta 124 millas (200 km) por semana.

"He venido a defender mi título", aseguró. "Tengo fe y creo que estoy bien preparado pero tendré que luchar porque todos vienen aquí a ganar".

El clima podría ser un problema para Korir ya que se prevé que Nueva York disfrute el domingo de una temperatura de alrededor de 23 grados centígrados, inusualmente cálida para esta época del año.

"No me gusta el calor", recalcó Korir. "Pero no podemos hacer nada contra el clima. Tendremos que hidratarnos y beber más agua".

A Korir y Chebet les espera una colección de rivales decididos a evitar la hazaña del atletismo keniano. Entre ellos está el etíope Shura Kitata, subcampeón en 2018, y el neerlandés Abdi Nageeye, medallista de plata olímpico.

Jepchirchir ausente

En la prueba femenina no competirá la también keniana Peres Jepchirchir, que el año pasado se convirtió en la primera campeona olímpica en triunfar en Nueva York.

Esa edición, con alrededor de 30.000 participantes, marcó el regreso de la famosa carrera tras la cancelación de 2020 por la pandemia de covid-19.

La retirada de Jepchirchir deja a su compatriota Hellen Obiri y a la etíope Gotytom Gebreslase, campeona mundial, como claras favoritas.

Obiri, de 32 años, corre su primer maratón después de una brillante carrera en pista, que incluye medallas de oro consecutivas en los 5.000 metros en los Campeonatos del Mundo de 2017 y 2019.

"Sé que Nueva York es un recorrido difícil, pero espero que mi experiencia en pista, carretera y campo a través me ayude con los altibajos", dijo Obiri. "Es mi primer maratón, me estoy entrenando bien y estoy deseando dar lo mejor de mí".

