"Ser parte de la historia del tenis con muchas leyendas es increíble", dice Alcaraz

Turín (Italia) (AFP) – "Ser parte de la historia del tenis con muchas leyendas es increíble", afirmó este miércoles en rueda de prensa Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en el marco del Masters ATP de Turín, que no ha podido disputar por lesión, aunque prometió estar preparado para el Abierto de Australia, del 16 al 29 de enero de 2023.

Tras su título en el Abierto de Estados Unidos en septiembre, el español se convirtió a los 19 años en el número 1 mundial más joven desde que se realizan las clasificaciones de la ATP en 1973. La eliminación de su compatriota Rafael Nadal ha hecho también que sea el número 1 a final de este año.

PREGUNTA: ¿Qué representa este trofeo de número 1 a final de temporada?

RESPUESTA: "Mucho. Significa mucho para mí levantar este trofeo, ser parte de la historia del tenis con muchas leyendas es increíble".

P: Recibe este trofeo en el marco del Masters de fin de año en el que no ha podido participar debido a una lesión. ¿Está decepcionado?

R: "Sí. Es un poco decepcionante no estar aquí jugando, realmente quería jugar pero estas cosas pasan en el tenis. Al mismo tiempo estoy muy contento de levantar este trofeo. Todo el trabajo duro da resultados".

P: ¿Cómo está de la lesión? ¿Se habrá recuperado a principios de la temporada en Australia?

R: "Va muy bien, me estoy recuperando muy rápido. Centrado en recuperarme lo antes posible. Diría que en una semana (desde que se lesionó de los abdominales durante el Master 1000 de París), la lesión ha disminuido. Estaré al cien por cien al principio de temporada. La semana después de la lesión, he hecho muchos ejercicios, puesto que es importante no pararse. Ahora, voy a tomar unos días de vacaciones para desconectar un poco del tenis y descansar. Pero después, retomaré el trabajo de pretemporada para mejorar y empezar en el Abierto de Australia lo antes posible. Iré a Australia en los primeros días de enero. En este momento el plan es jugar directamente en el Open de Australia".

