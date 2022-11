"Soy competitivo", asegura Nadal

Turín (Italia) (AFP) – La victoria contra Casper Ruud, N. 3 del mundo, este jueves en el Masters de Turín no tenía nada en juego, pero sí significativo para Rafael Nadal. "Soy competitivo", declaró tras haber puesto fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas antes de la nueva temporada.

Nadal, de 36 años, también reconoció no estar en condiciones representar a España en la Copa Davis la próxima semana, incluso asegurando no estar seguro si volverá algún día a disputarla.

PREGUNTA: ¿Hasta qué punto necesitaba un partido como éste?

RESPUESTA: "No sé. Realmente no creo que suponga una gran diferencia en el futuro. Pero me permite terminar la temporada con una victoria y constatar que soy competitivo contra un grandísimo jugador. Por lo tanto, es una satisfacción personal ver que después de unos días complicados, ayer (miércoles) entrené con una buena actitud. Puedo irme a casa con la satisfacción de haberlo hecho lo mejor posible hasta el último partido. Esto termina con una victoria y una perspectiva de ser cada vez mejor. He jugado tres partidos aquí (en Turín) y de hecho eso es lo que necesito. Aunque estoy entrenando bien, necesito encadenar partidos, lo que no he podido hacer (en los últimos meses). Hoy jugué a un buen nivel. Saqué bien, jugué con una buena determinación cuando fue necesario. Ahora toca volver a casa un rato antes de volver a emprender una gira por Latinoamérica. Incluso, si estos son solo partidos de exhibición, ayuda a mantenerse en forma. Luego, volveré a casa y empezaré mi preparación específica para el comienzo de la próxima temporada".

P: ¿Tendrá tiempo para descansar después de la gira por Latinoamérica?

R: "Lo que necesito ahora es pasar horas en una pista a un buen nivel de competición. Además, cada vez que he jugado en Latinoamérica eso me ha recargado las pilas porque el público es apasionado. Estoy feliz de ir a jugar allí delante de ellos. No sé si volveré a tener la oportunidad como jugador profesional. Luego regresaré a casa para disfrutar un poco de mi familia y trabajar, es decir, entrenarme. Hacer lo que sea necesario para estar en buen estado y listo para comenzar la próxima temporada. Pero no sé exactamente cuándo me iré (a Australia), como saben mi vida ha cambiado un poco (Nadal se convirtió en padre a principios de octubre), ¡no tomo decisiones unilaterales (sonríe)! Si la United Cup empieza el 29 de diciembre (2022), a lo mejor juegue el 1 de enero y por lo tanto me vaya el 27 de diciembre... No sé. Si todo va bien, esa es la idea".

P: ¿Lamenta no defender los colores de España en la Copa Davis?

R: "El capitán sabía que no era una opción este año después de los últimos cinco o seis meses (de 2021 cuando sufrió mucho con el pie). Si represento a mi país, debo poder hacerlo a fondo, con toda confianza y con el espíritu que tenía en 2019 en Madrid. Este año no era capaz de todo esto. El capitán lo sabe desde hace meses. Para el futuro, no lo sé. ¡Estoy envejeciendo! (sonríe) Y aunque desearía estar en todas partes, no puedo más. No estoy seguro de ser capaz de volver a jugar la Copa Davis."

Declaraciones realizadas en rueda de prensa.

