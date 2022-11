Djokovic vuelve a ser el 'Maestro', por sexta vez

Turín (Italia) (AFP) – Novak Djokovic ganó el domingo el Masters de la ATP por sexta vez, igualando el récord de Roger Federer y demostrando que, a pesar de estar clasificado como octavo del mundo esta semana, es el 'Maestro'.

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, no pudo jugar el torneo por lesión. Rafael Nadal, N.2 con la posibilidad de volver a ser N.1, no duró mucho tras sumar dos derrotas en sus dos primeros partidos de las ATP Finals. Los otros tenistas que tuvieron la desgracia de cruzarse con Djokovic en el torneo, no pudieron detenerle.

Cinco partidos, cinco victorias, incluida la final contra el noruego Casper Ruud (4º) al que derrotó por 7-5 y 6-3. Esta triunfal racha ha permitido al tenista serbio ganar el mayor premio ofrecido por la ATP: 4.740.300 dólares.

A sus 35 años, Djokovic también se convirtió en el ganador de mayor edad de este torneo, que reúne cada año, en el cierre de la temporada, a los ocho mejores jugadores de la temporada.

El serbio puso fin así a un año truncado por su negativa a ponerse la vacuna contra el covid, y lo hizo a lo grande, ganando su segundo gran título del año tras Wimbledon. Un sexto trofeo de Masters, que llevaba esperando siete años (el quinto fue en 2015) y que le permitirá terminar el año en el quinto puesto del ranking mundial.

Sin embargo, el ex número uno del mundo se perdió este año dos torneos de Grand Slam (los Abiertos de Australia y el de Estados Unidos) y cuatro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Canadá y Cincinnati). Y su victoria en Wimbledon no le valió ni un solo punto (pero sí le acercó a un punto del récord de Nadal de 22 títulos de Grand Slam).

5 títulos, como Alcaraz

Por su parte, Casper Ruud perdió su tercera gran final del año, después de Roland Garros y el US Open. Pero a sus 23 años, 2022 es por el momento el mejor año de su carrera, ya que alcanzó el segundo puesto de la ATP tras Flushing Meadows y será tercero el lunes.

El partido comenzó con un buen intercambio de golpes, con ambos tenistas aguantando su saque hasta el tramo final del primer set, cuando Djokovic rompió el servicio de su rival para hacerse con la manga por 7-5.

En el segundo set, y ante la mirada de Zlatan Ibrahimovic, 'Nole' fue más agresivo al inicio e hizo 'break' en el cuarto juego, poniéndose 1-3 arriba y tomando una ventaja que no desaprovechó hasta colocar el definitivo 6-3 sin conceder ningún punto de 'break' a su rival.

Gracias a este triunfo, Novak Djokovic termina el año con el mismo número de títulos (5) que el español Carlos Alcaraz, el número 1 mundial oficial.

