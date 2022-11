Christie's no subastará un esqueleto de Tyrannosaurus rex en Hong Kong

Hong Kong (AFP) – La casa de subastas Christie's canceló la venta de un esqueleto de Tyrannosaurus rex en Hong Kong, pues su propietario decidió alquilárselo a un museo, según indicó la empresa este lunes.

El esqueleto, de 1.400 kilos y apodado "Shen", debía ser subastado a partir del viernes, explicó Christie's, que no comunicó ni la estimación de su precio ni la identidad del vendedor. "El propietario ha decidido alquilar el espécimen a un museo para que lo exponga al público", indicó la casa de subastas en un comunicado.

Varios paleontólogos habían criticado esta venta, y también surgieron dudas sobre la autenticidad del fósil.

"Shen", que mide 4,6 metros de alto y 12 de largo, es un macho adulto que vivió hace unos 67 millones de años. Fue descubierto en 2020 en Montana (Estados Unidos).

Según el New York Times, los documentos de venta no precisaban con claridad que Shen fue reconstituido parcialmente con réplicas de huesos provenientes de otro dinosaurio. Pero, según el diario, se observaron parecidos entre el cráneo de "Shen" y el de "Stan", otro tiranosaurio rex subastado en 2020 por Christie's por 31,8 millones de dólares. Además, el titular de los derechos de propiedad intelectual de "Stan", el Black Hills Institute of Geological Research, reveló que el dueño de "Shen" le había comprado réplicas del esqueleto de su dinosaurio.

Según los expertos, es extremadamente inusual encontrar un esqueleto de dinosaurio completo. Un tiranosaurio tiene unos 380 huesos en total pero, según Christie's, solo 80 de los que componen el esqueleto de "Shen" son originales.

Steve Brusatte, un paleontólogo de la Universidad de Edimburgo, había tildado el proyecto de venta de "Shen" de "mala noticia para la ciencia".

"Es triste que los dinosaurios se conviertan en un objeto de colección para la clase oligárquica", declaró Brusatte a la AFP.

Y el paleontólogo estadounidense Thomas Carr afirmó que esas ventas son "incontestablemente dañinas para la ciencia".

