Se retira el atleta jamaicano Asafa Powell, el señor 'menos de 10 segundos'

París (AFP) – Cerca de haber corrido cien veces los 100 metros en menos de diez segundos, el ex plusmarquista mundial jamaicano Asafa Powell oficializó el domingo a los 40 años su retirada, la de un velocista con un palmarés por debajo de lo que le correspondería con sus registros.

Powell, que llevaba varios años alejado del nivel internacional, había prolongado su carrera en busca de los 100, habiendo corrido un récord de 97 pruebas de cien metros en menos de diez segundos, la marca de los grandes velocistas.

En mayo de 2021, "Afasta" volvió a correr el hectómetro en 10 seg 07 en Clermont (Florida), pero con un viento demasiado favorable (+ 4,5 m/s). Su última carrera oficial.

"Empecé mi carrera en 2002, tuve muchos altibajos, pero siempre me he sentido orgulloso de lo que he conseguido. Abro una nueva página en mi vida", escribió el jamaicano en sus redes sociales, cuatro días después de cumplir 40 años.

"Estoy pasando una nueva página en mi vida, con mucho más por venir. Seguiré inspirando a las generaciones más jóvenes todo lo que pueda. Cualquiera puede alcanzar sus sueños".

"Mi favorito", comentó la cinco veces campeona olímpica jamaicana Elaine Thompson-Herah.

Maldito en el campeonato

Esprínter de talla de la era anterior a Usain Bolt, Powell logró el récord mundial en 100 metros en junio de 2005 con una carrera de 9 segundos y 77 centésimas en Atenas, Grecia. Luego obtuvo dos veces más con el mismo tiempo antes de bajar la marca a 9 segundos y 74 centésimas en septiembre de 2007 en Rieti (Italia).

Sin embargo, Powell fue eclipsado por su compatriota Usain Bolt, que rebajó de manera gradual el récord a 9 segundos y 72 centésimas, 9 segundos y 69 centésimas y 9 segundos y 58 centésimas en Berlín en 2009.

El atleta jamaicano Asafa Powell muestra su tiempo de 9,77 segundos, récord de los 100 metros, el 14 de junio de 2015 en Atenas Louisa Gouliamaki AFP/Archivos

"Afasta" Powell cuenta con 97 cronos en menos de 10 segundos en la línea recta, un récord, pero su palmarés en grandes competiciones no está a la altura de sus cronos.

A diferencia del carismático Bolt, el tímido Powell no ha sido capaz de construir un historial de éxitos acorde con su talento y se ha desplomado regularmente en los grandes campeonatos, en los que fue durante mucho tiempo el favorito.

Por ejemplo, fue descalificado en los cuartos de final de los Mundiales de 2003 por una salida en falso en la misma carrera que John 'I did not move (no me moví)' Drummond. En 2004, Powell terminó quinto en la final olímpica de los Juegos de Atenas, donde era el favorito, antes de ocupar el mismo puesto en 2008 en los Juegos de Pekín y de terminar último y lesionado en la final de 2012 en Londres.

A nivel individual, el jamaicano se colgó dos medallas de bronce en mundiales al aire libre en 100 m (2007 y 2009), pero ninguna en los Juegos Olímpicos. Se proclamó campeón olímpico de relevos 4x100 m en 2016 en Río, en su última aparición en una gran cita.

Este hijo de pastor, el menor de seis hermanos, procede del fútbol y fue entrenado por el legendario entrenador jamaicano Stephen Francis.

En 2014 fue suspendido durante 18 meses por dopaje con el estimulante oxilofrina. Y al igual que Bolt, fue despojado de la medalla de oro olímpica de 2008 en el relevo de 4x100 metros por la suspensión por dopaje de su compañero Nesta Carter.

