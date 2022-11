"¿Quieren una foto con Messi?": Renard, el motivador que amenaza a México

El entrenador francés de Arabia Saudita, Herve Renard, grita instrucciones a sus jugadores desde la línea de banda durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial de Catar 2022 entre Polonia y Arabia Saudita en el Education City Stadium en Al-Rayyan, al oeste de Doha, el 26 de noviembre de 2022.

Doha (AFP) – "¿Quieren una foto con Messi?", gritó Hervé Renard a los jugadores de Arabia Saudita en el descanso antes de darle la vuelta al marcador frente a Argentina en un vídeo que se hizo viral. Ahora el veterano técnico francés amenaza a México, el miércoles (19h00 GMT) en Lusail.

Este martes en la rueda de prensa previa al tercer partido de la fase de grupos Renard explicó ese 'momentum'.

"Hace más de 20 años que soy entrenador. Este tipo de discursos a veces funciona, a veces no, esta vez tuve suerte", dijo sobre la charla, previa a los dos goles sauditas que respondieron al tanto inicial de penal marcado por Lionel Messi.

Desde que llegó al banquillo de Arabia Saudita en 2019, Renard ha completado un "magnífico trabajo", según su compatriota Rudi García, que dirige al club saudita Al-Nassr.

Renard explicó lo difícil que fue encontrar defensas centrales para su selección. Junto a los seis miembros de su equipo técnico, supervisaron todos los partidos del campeonato local (donde juegan todos los internacionales) desde su primer mes de trabajo.

El equipo técnico afinó el análisis utilizando los datos compartidos por los 16 clubes del campeonato saudita.

Renard también es conocido por su imagen; media melena rubia, buen bronceado y camisas blancas inmaculadas.

Romain Saïss, el capitán de Marruecos y que coincidió con el técnico en la precedente Copa del Mundo, señaló en rueda de prensa que había bromeado con su antiguo preparador: "Le dije si ya tenía lista su camisita".

Único campeón de África con dos selecciones, Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015, Renard tiene un sólido palmarés internacional, pero no ha sido capaz de brillar en los banquillos de la liga de su país, donde tuvo experiencias con el Sochaux y el Lille.

Carismático con sus jugadores, dejó otra imagen célebre en 2012, cuando llevó en los brazos a su jugador Joseph Musonda, lesionado al inicio de la final contra Costa de Marfil (0-0, 8-7 tras penales) para que celebrara en el césped el primer torneo continental ganado por su país.

Más recientemente Renard tuvo problemas para contener su emoción escuchando en una entrevista con beIN Sports el mensaje de su madre Daniele, de origen polaco, explicando que apoyaba al equipo de su hijo cuando se enfrentaron en la segunda jornada al conjunto europeo (derrota 2-0).

"Mamá es un poco el reflejo de mi persona en el vestuario, un rigor 'polaco', una trabajadora que llegó a tener dos empleos o tres en una semana, que me dio todo lo que necesitaba", dijo.

"Que viva un momento así, especialmente contra Argentina, es importante, tiene 82 años dentro de poco y quería que viviera un momento así por lo menos una vez en la vida, en esta Copa del Mundo", añadió.

Renard, que dirige su segundo Mundial, espera llevar a sus jugadores a octavos por segunda vez en la historia saudí. La primera vez fue en Estados Unidos-1994.

"Estoy orgulloso de los jugadores", señaló tras la derrota frente a Polonia. "Han hecho un partido fantástico. No había nadie antes del partido que pudiera pensar que seríamos capaces de jugar así", añadió.

"Todavía estamos vivos, no lo olviden, no estamos muertos", añadió en referencia a un último partido ante México en el que aspiran a quedarse con uno de los puestos de octavos en el grupo C.

