Bolsonaristas protestan contra la victoria de Lula en las presidenciales

Brasilia (AFP) – Centenares de seguidores del presidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestaron este miércoles en Brasilia convencidos de que al líder ultraderechista le "robaron" la reelección, un mes después de los comicios que dieron vencedor al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"No queremos y no aceptamos la decisión en las urnas, que no fue realmente la decisión del pueblo. Fue una decisión robada", dijo a la AFP Valdemar Neto, un camionero del estado de Pará (norte), en el césped sobre el que se congregaron los bolsonaristas, frente al Congreso y cerca de las sedes de los poderes ejecutivo y judicial.

Tras la ajustada derrota de Bolsonaro en el balotaje presidencial del 30 de octubre (49,1% frente a 50,9% de los votos para Lula), miles de seguidores bloquearon carreteras y se manifestaron frente a cuarteles militares pidiendo una intervención de las fuerzas armadas para impedir la toma de posesión del izquierdista, el 1 de enero.

El movimiento fue perdiendo fuerza pero algunos grupos siguen concentrados frente a cuarteles, como el de Brasilia, desde donde partieron algunos de los manifestantes.

Neto, de 68 años, también denunció "el plan de ellos" en referencia a las supuestas intenciones del Partido de los Trabajadores de Lula de "legalizar las drogas, destruir la familia, e implantar la ideología de género para los niños en las escuelas".

Los manifestantes, entre ellos decenas de indígenas que llegaron en dos autobuses, levantaron pancartas que rezaban en portugués e inglés "Justicia corrupta", "Brasil fue robado" o "Mundo, Brasil pide ayuda".

Otra pedía el regreso a la cárcel de Lula, que cumplió 18 meses en prisión por corrupción aunque las penas después fueron anuladas por irregularidades procesales.

Aunque las elecciones fueron avaladas por las autoridades y observadores internacionales, el Partido Liberal de Bolsonaro solicitó anular los votos de unas 280.000 urnas, alegando supuestos errores que habrían robado la victoria a su líder.

Pero la justicia electoral consideró esa acción de "mala fe" y multó a la agrupación con 4,2 millones de dólares.

Mientras tanto, el mandatario ha permanecido virtualmente en silencio y con mínimas apariciones públicas.

