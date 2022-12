La policía de San Francisco defiende el uso de "robots asesinos"

San Francisco (AFP) – La policía de San Francisco defendió este jueves la posibilidad de usar robots asesinos como "último recurso" en situaciones muy peligrosas.

Los detectives de la ciudad californiana, cuyos residentes denuncian un aumento de la criminalidad, recibieron autorización esta semana para utilizar máquinas letales.

Autoridades locales precisaron que si uno de dos altos oficiales del Departamento de Policía de San Francisco lo autoriza, robots armados pueden entrar en acción contra sospechosos en situaciones violentas como tiroteos o atacantes suicidas.

"El uso de robots en situaciones potencialmente mortales es el último recurso", dijo este jueves William Scott, jefe de la policía de San Francisco.

"Vivimos en tiempos en que la impensable violencia se vuelve un lugar común. Necesitamos poder salvar vidas si tenemos este tipo de tragedias en nuestra ciudad".

El Departamento de Policía de San Francisco cuenta con varios tipos de robots en su flota. Manejados de forma remota, actúan "en situaciones con explosivos, incidentes con materiales nocivos y otro tipo de eventos en los cuales los oficiales necesitan mantener una distancia segura para controlar la situación", explicó la instancia.

Las nuevas reglas de la ciudad permiten "el uso de robots para lanzar una carga explosiva con la finalidad de penetrar en una estructura donde haya un sujeto armado o violento" e "incapacitar o desorientar" a quien represente "un riesgo o amenaza contra la vida".

"Los robots equipados de esta manera sólo serían utilizados para prevenir la pérdida de vidas inocentes".

Las explicaciones no fueron suficientes para calmar los temores de un futuro a lo "Exterminador" o "Black Mirror".

"No. No. No. y No", tuiteó @doggieLB.

"Y cuando den error como TODO computador hace. ¿Quién se hace responsable?", tuiteó @Numbor1dad.

