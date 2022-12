Presidente de Ecuador pide "paciencia" en la negociación de ayuda y TLC con EEUU

Washington (AFP) – El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso viajó a Estados Unidos esta semana para pedir un tratado comercial y que Washington comparta la factura de la lucha contra la violencia narco que golpea a su país.

En una entrevista con la AFP, aclaró no obstante que no llegó "a cobrar un cheque" y que conseguir lo que busca "es un proceso" que requiere "tener paciencia".

El siguiente es un resumen de la entrevista realizada el martes.

Pregunta - Usted cifra en 5.000 millones de dólares la batalla contra el narcotráfico. ¿El presidente Joe Biden se ha comprometido a compartir el costo?

Respuesta - Existe un compromiso para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (...) Nosotros hemos golpeado el bolsillo de los narcotraficantes, donde más les duele, por eso reaccionan con violencia en las cárceles, y como consecuencia en las calles. Estamos decididos a enfrentarlo pero no lo podemos hacer solos, requerimos cooperación internacional, no es un problema exclusivo del Ecuador (...) Es justo compartir la factura.

P - ¿Le han dado cifras?

R - Bueno, este es un proceso (...) Y no es un proceso que uno dice: "llego al banco a cobrar un cheque y el cheque es de tal valor y me lo pagan tal día". No. Es un proceso de cooperación que se va dando en la medida que las circunstancias van ameritando una colaboración más profunda, más importante.

P - ¿Cree que es solo un tema de dinero? ¿No habrá que cambiar de estrategia?

R - No es un tema solo de dinero, es un tema de capacidades operativas, capacidades de mantener inteligencia y una acción coordinada de las fuerzas del orden.

P - Usted pide un TLC con Estados Unidos. ¿No cree que beneficiaría a algunos productos, como las flores y el banano, y podría perjudicar a otros?

R - Nosotros estamos buscando más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador porque 8.000 millones de habitantes en el mundo son la gran oportunidad que tiene el Ecuador de generar empleo en nuestro país. Más banano para el mundo es más empleo en el Ecuador, más flores en el mundo, es más empleo en el Ecuador. Y no solo buscamos un TLC con Estados Unidos, estamos prácticamente por concluir uno con China. Ayer acabamos de concluir uno con Costa Rica, hemos iniciado la negociación con Corea del Sur, estamos trabajando con países como Canadá.

"Tener paciencia"

P - ¿Qué le ha dicho Estados Unidos?

El presidente estadounidense, Joe Biden, recibió en el despacho oval de la Casa Blanca a su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso el 19 de diciembre de 2022, en Washington DC © ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

R - Mire, esto al igual que el tema de seguridad no es un asunto que se resuelve en cinco minutos, es un proceso (...) Hay una acogida favorable pero debemos de tener paciencia.

P - ¿Firmará el acuerdo con China antes de fin de año?

R - Será muy difícil.

P - La coalición de indígenas CONAIE, que se ha echado a las calles ecuatorianas este año, se opuso a un TLC con Estados Unidos en el pasado. Ahora que las aguas están menos revueltas ¿no se expone a un nuevo brote de protestas?

R - En absoluto. Mi obligación es defender el interés de la mayoría de los ecuatorianos (...) No lo debemos de enfocar desde el punto de vista de lucha social o tema ideológico, tenemos que ser absolutamente prácticos.

P - Estados Unidos considera a China su rival estratégico...

R - El presidente Biden en la Asamblea General de Naciones Unidas (...) dijo, palabras más, palabras menos, "yo no quiero una guerra fría con la China, quiero una competencia abierta y transparente" (...) Fueron palabras muy positivas (...) En una reunión en febrero de este año con el presidente Xi Jinping en China (...) me dijo "mire, nosotros podemos trabajar con el Ecuador sin condicionar políticamente a los países a los que apoyamos". Y China nos apoyó en la vacunación, en la renegociación de la deuda, en la renegociación de los contratos petroleros y en las negociaciones de un TLC.

P - Se acusa a China de que a veces sus contratos no son tan transparentes como los de otros países...

R - Todos los convenios que hemos firmado, de renegociación de deuda y de renegociación de contratos petroleros son absolutamente transparentes.

P - En cuanto a migración, ¿le ha pedido ayuda Biden para la deportación de algunos migrantes a un país tercero?

R - No. Diría yo que (la migración) fue el tema que más tiempo utilizó de nuestra conversación. (Biden) me decía "este es un país de migrantes". Quizás en el futuro puede llegar también un descendiente de una familia ecuatoriana a gobernar los Estados Unidos. Me decía (que) tenemos que hacer las cosas en orden, no podemos desarrollar una sociedad de manera caótica.

Bar y lamentos

P - ¿Todo pasa por el comercio?

R - No, yo creo que el comercio y la inversión son una manera de relacionarse de forma positiva generando oportunidades. Yo creo que si nos vamos a un bar a tomar un trago, escuchar una canción, tocar guitarra y lamentarnos de nuestra suerte, probablemente la pasaremos bien pero no vamos a arreglar ningún problema.

P - ¿Qué se lleva a Ecuador de su viaje?

R - Una mayor comprensión de las dos prioridades del Ecuador: luchar contra la inseguridad y desarrollar su economía impulsando el comercio.

