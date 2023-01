La tenista Naomi Osaka anuncia su embarazo y un regreso a las canchas en 2024

Miami (AFP) – La ex número uno del tenis mundial la japonesa Naomi Osaka anunció el miércoles que está embarazada y que se tomará una pausa hasta 2024.

"Una cosa que espero es que mi hijo vea mis partidos y le diga a alguien: 'esa es mi mamá'", tuiteó Osaka, de 25 años, junto con una foto de una ecografía.

Agregó que tiene la intención de regresar a las canchas para el Abierto de Australia del año próximo.

"2023 será un año lleno de lecciones para mí, y espero verlos al comienzo del próximo porque estaré de regreso en el Abierto de Australia 2024. Los amo a todos infinitamente", dijo.

Osaka no ha jugado desde septiembre y su retiro del Abierto de Australia, que comienza la próxima semana, desconcertó a muchos observadores. Osaka no había explicado su ausencia hasta el miércoles.

Su última aparición en un torneo fue en el Pan Pacific Open en Tokio en septiembre, donde la favorita local se retiró antes de su partido de segunda ronda, quejándose de dolor abdominal.

La mejor clasificada del mundo en 2019, la jugadora japonesa que creció en Estados Unidos, ahora ocupa el puesto 47 en el escalafón de la WTA.

Osaka ha ganado cuatro títulos individuales de Grand Slam (el Abierto de Australia en 2019 y 2021 y el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020).

Forbes la nombró la atleta femenina con mayores ingresos del mundo para 2022, con ganancias reportadas de 51.1 millones de dólares.

Sin embargo, su éxito comercial no se reflejó en la cancha el año pasado, ya que sufrió derrotas en la primera ronda tanto en el Abierto de Francia como en el de Estados Unidos y se retiró de Wimbledon con una lesión en el tendón de Aquiles.

"Estos pocos meses lejos del deporte realmente me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego al que he dedicado mi vida. Me doy cuenta de que la vida es muy corta y no doy ningún momento por sentado; cada día es una nueva bendición y aventura", escribió en su declaración el miércoles.

© 2023 AFP