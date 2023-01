Brady vs Cowboys: la ronda de comodines en la NFL se pone en marcha

Tampa (Estados Unidos) (AFP) – La búsqueda de Tom Brady (Bucaneros) de una undécima presencia récord en el Super Bowl chocará con el deseo de los Dallas Cowboys de poner fin a 27 años sin llegar al partido cumbre de la NFL, cuando este fin de semana inicien los playoffs por los comodines.

Brady llevó a los Tampa Bay Buccaneers a la gloria del Super Bowl en 2020, un séptimo título récord para el mariscal de campo, pero el intento del año pasado de repetirlo terminó con una derrota ante Los Angeles Rams en la ronda divisional.

Acto seguido, el exPatriota se retiró antes de cambiar de opinión dos meses después, para regresar en otro intento por el título.

Los planes de futuro del estelar quarterback de 45 años siguen siendo inciertos, pero lo que está claro es que conserva el hambre de éxito.

Los Bucs tenían marca de 6-8 después de una derrota ante los Cincinnati Bengals el 18 de diciembre, pero Brady los llevó a una victoria en tiempo extra sobre los Arizona Cardinals antes de asegurarse un lugar en los playoffs con una remontada de 30-24 sobre los Carolina Panthers.

Brady lanzó para 432 yardas, tres pases de touchdown y un touchdown por tierra en ese último juego.

Los Bucs ingresan a la postemporada como el sexto equipo en hacerlo con un récord perdedor en la temporada regular (8-9) desde la fusión de la NFL y la AFL en 1970, pero el entrenador Todd Bowles cree que Brady y el equipo han demostrado valor para superar una campaña difícil.

"Tom es duro. Ha existido durante mucho tiempo. No hay mucho que no haya visto o por lo que no haya pasado. No creo que todos los días de su carrera hayan sido buenos. Pero es resistente", dijo el técnico.

Los duros Cawboys

Para pasar la próxima prueba, Tampa tendrá que lidiar con unos Dallas Cowboys decididos a poner fin a 27 años sin disputar el Super Bowl.

Los Cowboys terminaron con un récord de 12-5, pero estuvieron por debajo de la media en su derrota de la Semana 18 ante Washington, mientras que el mariscal de campo Dak Prescott suma una gran temporada de pérdidas de balones: su total de 15 es un récord.

Los Cowboys tienen una ofensiva explosiva con el corredor Tony Pollard alcanzando 1.007 yardas esta temporada, la mejor devolución de su carrera, y el receptor abierto CeeDee Lamb acumulando 1.359 yardas en 107 recepciones.

Brady tiene un récord de carrera de 7-0 contra los Cowboys, incluida una victoria de 19-3 en Dallas en la semana uno de esta temporada.

Jaguares buscan repetir

Los seis juegos en la ronda de comodines esta semana involucran a equipos que se enfrentan en la temporada regular y comienzan el sábado con los Seattle Seahawks ante los San Francisco 49ers.

Seattle se coló en los playoffs después de que los Green Bay Packers perdieran su último juego en Detroit y tendrá mucho trabajo contra la fuerte defensa de los rivales divisionales de la NFC Sur, que los vencieron dos veces esta temporada.

Los Jacksonville Jaguars esperan repetir su victoria (38-10) de la semana tres contra Los Angeles Chargers, en la que el mariscal de campo Trevor Lawrence lanzó tres touchdowns.

El domingo habrá una revancha divisional con los muy favorecidos Buffalo Bills contra los Miami Dolphins, que, con Tua Tagovailoa todavía en el protocolo de conmociones cerebrales, pueden verse obligados a comenzar con el mariscal de campo de tercera opción, el novato Skyler Thompson.

También se medirán los NY Giants y Minnesota Vikings.

Los dos mejores equipos de la Conferencia Americana se enfrentarán en el último partido del domingo, con Baltimore viajando a Cincinnati.

Los Ravens podrían volver a estar sin el mariscal de campo Lamar Jackson (lesión de rodilla), mientras que los favoritos Bengals se verán debilitados por las lesiones de Alex Cappa (tobillo) y el tackle La'el Collins (rodilla).

