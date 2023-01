Rohan Dennis gana la segunda etapa y lidera el Tour Down Under

El ciclista australiano Rohan Dennis, ganador de la segunda etapa del Tour Down Under, el 19 de enero de 2023 en Adelaida, Australia

Adelaida (Australia) (AFP) – El australiano Rohan Dennis (Jumbo Visma) tomó las riendas del Tour Down Under, primera gran carrera ciclista del año que tiene lugar en su país, al ganar el jueves una segunda etapa marcada por el enfado de Michael Matthews, quien lamentó la "falta de respeto" en el pelotón.

El dos veces campeón del mundo en contrarreloj ganó al esprint una escapada de cinco grandes corredores, en la que también estaban Jay Vine, Mauro Schmid, Simon Yates y Jai Handley, para imponerse al término de los 154,8 kilómetros entre Brighton y Victor Harbour en la región de Adelaida, al sur del país.

Logró asestar un golpe doble gracias al juego de bonificaciones, que le permitió arrebatar el maillot ocre al italiano Alberto Bettiol (EF Education First) quien, víctima de calambres, se distanció y perdió toda posibilidad de liderar la clasificación general.

Es el caso también del australiano Michael Matthews (Team Jayco-AlUla), que se quedó a más de dos minutos después de sufrir un incidente mecánico con su cadena, obligándole a cambiar de bicicleta mientras que los demás corredores atacaban en tromba la Nettle Hill, última dificultad de la jornada situada a dos kilómetros de la llegada.

"Estaba en una posición ideal hasta que se me echaron encima por un lado y después por el otro, enganchando mi cadena entre el cuadro y el pedal. Imposible volver a colocarla. No sé que le pasa al ciclismo. Ya no hay respeto en el pelotón", protestó amargamente Matthews.

Rohann Dennis, por su parte, se enganchó en el último obstáculo para seguir a corredores como Jai Hindley y Simon Yates que escalan mejor que él, y lograr, a sus 32 años, la 32ª victoria de su carrera.

Su victoria sirve además para consolar un poco a su formación Jumbo Visma, después del abandono la víspera de su capitán en ruta Robert Gesink, víctima de una fractura de pelvis.

-- Clasificación de la segunda etapa:

1. Rohan Dennis (AUS/Jumbo Visma), los 154,8 km en 4 h 0 min 40 segundos

2. Jay Vine (AUS/UAE) a 2 segundos.

3. Mauro Schmid (SUI/Quick-Step) mismo tiempo (m.t.).

4. Simon Yates (GBR/Jayco-AlUla) m.t.

5. Jai Hindley (AUS/Bora) a 5.

-- Clasificación general

1. Rohan Dennis (AUS/Jumbo Visma) 7 h 44 min 41 segundos

2. Jay Vine (AUS/UAE) a 3 segundos.

3. Magnus Sheffield (USA/Ineos) a 12 segundos.

4. Mauro Schmid (SUI/Quick-Step) a 13 segundos.

5. Corbin Strong (NZL/Israel-Premier Tech) a 14 segundos.

