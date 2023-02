Cinco expulsados en otra monumental riña en la NBA; Suns sorprenden a Celtics

Los Angeles (AFP) – Por segunda jornada seguida, la NBA vivió el viernes un fuerte altercado en el que fueron expulsados cinco jugadores de los Orlando Magic y los Minnesota Timberwolves, mientras los Boston Celtics cayeron en su cancha ante unos Phoenix Suns sin Devin Booker.

Las hostilidades en el Target Center de Minneapolis se desataron en el tercer cuarto a raíz de un enfrentamiento cerca de la banda entre Austin Rivers y Mo Bamba.

Rivers, escolta de los Timberwolves e hijo del técnico Doc Rivers (Sixers), se encaró con Bamba, que estaba sentado en el banquillo de los Magic, tras un intercambio de palabras.

El pívot, de 2,13m de altura, se levantó de su asiento de inmediato frente a Rivers (1,93m) y ambos se enzarzaron a golpes dentro de la pista, mientras llegaban corriendo compañeros de ambos equipos y miembros de seguridad trataban de separarlos.

Además de Bamba y Rivers, los árbitros expulsaron también al base Jalen Suggs, por los Magic, y al alero Taurean Prince y el ala-pívot Jaden McDaniels por los Timberwolves.

En la sala de prensa, Rivers dijo que Bamba le lanzó comentarios irrespetuosos desde el banquillo tras fallar un triple desde una posición clara.

"No voy a revelar lo que dijo pero no me gustó la forma en que me habló. No había ninguna razón, no lo conozco personalmente", declaró el escolta suplente. "En la siguiente jugada le pedí que fuera respetuoso. Yo no quiero hacerme el tipo duro pero tampoco voy a dejar que nadie me falte al respeto".

"Me sentí mal por ser expulsado y sentí que decepcioné a mi equipo. Otros dos jugadores importantes también fueron expulsados en el proceso y eso me hace sentir muy mal", afirmó Rivers con semblante serio.

El incidente ocurrió solo un día después de la pelea entre Dillon Brooks (Grizzlies) y Donovan Mitchell (Cavaliers) por la que también fueron expulsados. Este viernes, la NBA sancionó con un partido a Brooks por provocar el enfrentamiento con un golpe en la ingle a Mitchell, quien recibió una multa de 20.000 dólares por su furiosa reacción.

Los Magic, que en el momento de la riña vencían 83-73 con un minuto y 32 segundos para el final del tercer cuarto, se acabaron imponiendo a Minnesota por 127-120 con 20 puntos del base suplente Cole Anthony.

La actual figura de los Timberwolves, el joven escolta Anthony Edwards, vivió una noche gris con 17 puntos y 4/13 en tiros de campo mientras el base D'Angelo Russell llegó a los 29 tantos con 6 triples.

9 triples de Simons

Los Boston Celtics, líderes de la Conferencia Este, cayeron 106-94 frente a unos Phoenix Suns que no contaban con su estrella Devin Booker.

Los Celtics pagaron el nefasto partido de Jayson Tatum, uno de sus peores de la temporada con 20 puntos en una estadística de 3/15 en tiros de campo.

El gran socio del alero All-Star, Jaylen Brown, aportó 27 puntos pero únicamente otros dos jugadores de Boston llegaron a los dobles dígitos en anotación, Derrick White (19 tantos) y Malcolm Brogdon (12).

Los Suns, que resisten en plazas de playoffs en el Oeste pese a los 20 juegos seguidos sin el lesionado Booker, se apoyaron en el alero Mikal Bridges (25 puntos), quien ha dado un salto adelante en ataque esta temporada.

El veterano base Chris Paul se quedó en 15 puntos y 8 asistencias.

En Washington, los Portland Trail Blazers derrotaron 124-116 a los Wizards con una exhibición de tiro del escolta Anfernee Simons, que igualó el récord de su carrera con 9 triples anotados, de 12 intentos.

Simons terminó con 33 puntos en un choque en el que Portland levantó una desventaja de 18 puntos al descanso, la mayor que logra la franquicia como visitante desde 1994.

El base Damian Lillard brilló con otros 29 puntos para que Portland se aupara al décimo lugar del Oeste, el último que da acceso al repechaje a playoffs.

Por su parte el pívot camerunés Joel Embiid lideró con 33 puntos y 10 rebotes la victoria de los Philadelphia 76ers 137-125 frente a los San Antonio Spurs, que tenían las bajas de tres titulares.

- Resultados del viernes en la NBA:

Detroit Pistons - Charlotte Hornets 118-112

Indiana Pacers - Sacramento Kings 107-104

Washington Wizards - Portland Trail Blazers 116-124

Boston Celtics - Phoenix Suns 94-106

Houston Rockets - Toronto Raptors 111-117

Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 120-127

San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 125-137

Utah Jazz - Atlanta Hawks 108-115

