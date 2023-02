Juez ordena suspender tala de árboles por Tren Maya en México

Cancún (México) (AFP) – Un juez federal ordenó este martes detener la tala de árboles para la construcción del turístico tren Maya en la zona que conecta a los balnearios de Cancún y Tulum (este), en la costa del Caribe mexicano.

Anuncios Lee mas

El fallo, emitido por un tribunal del estado de Yucatán (este), determina que se "suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos" en el denominado tramo 5 de este proyecto.

Organizaciones como Greenpeace y Selvame del Tren, entre otras, han promovido una decena de recursos contra la obra del Tren Maya (1.500 km en total), una de las obras insignia del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Buscan detener la construcción del Tren Maya, sobre todo en el tramo 5, considerado el más rentable ya que recorrería de Cancún a Tulum, donde operan más de 100.000 habitaciones de hotel, parques temáticos y zonas arqueológicas, por supuestas afectaciones al medioambiente.

El estatal Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que este fallo no afecta los trabajos en marcha.

"No se hace nada ilegal (...), la suspensión se refiere a suspender trabajos de tala de selva, pero por ahora ya no hay tala, lo que sí está siguiendo es la obra, que no está detenida", dijo Fernando Vázquez, vocero de Fonatur.

Esta suspensión estará en vigor en tanto se resuelve de fondo el recurso de amparo presentado por los inconformes, que han denunciado daños a los ecosistemas de la zona.

En 2022, un juez ordenó detener los trabajos en esa zona tras considerar que no cumplían con la norma ambiental.

El gobierno apeló el fallo mientras que López Obrador emitió un decreto que declara a las obras de infraestructura como asunto de "seguridad nacional" y bajo ese argumento se reanudaron los trabajos.

El presidente ha desestimado las críticas, señalando que provienen de "pseudoambientalistas" ligados a grupos de interés extranjeros y a opositores.

© 2023 AFP