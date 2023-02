Pharrell Williams, genio en todos los campos, de la música a la moda

Nueva York (AFP) – Productor, cantante, músico, empresario, Pharrell Williams, nombrado el martes director artístico de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, es un genio en todos los campos, capaz de producir éxitos planetarios y de firmar colaboraciones notables con las principales casas de moda.

Nacido el 5 de abril de 1973 en la ciudad costera de Virginia Beach, en el este de Estados Unidos, Williams saltó a la fama en la década de 1990 cuando creó junto a su amigo de la infancia Chad Hugo el dúo de productores The Neptunes.

No tardó en descubrirlos el arquitecto del New Jack Swing, Teddy Riley, y rápidamente colaboraron con destacados artistas de hip-hop y R&B, como la cantante Kelis.

Músicos consumados, los dos jóvenes productores mezclan influencias sin ideas preconcebidas. "Es R&B cruzado con techno, new wave y hip-hop", dijo Teddy Riley al diario The New York Times.

Los años 2000 marcaron su puesta en órbita entre los productores más demandados de la industria.

Están detrás de "Hot in Here" de la rapera Nelly, número uno en ventas en Estados Unidos, pero también escriben "I'm a Slave 4 U", de Britney Spears. Su lista de colaboraciones incluye a Gwen Stefani, Kelis, Jay-Z, Justin Timberlake, Madonna y Snoop Dogg.

En 2001, Williams pasó al otro lado de la consola de grabación al lanzar su primer disco, bajo el nombre N.E.R.D., un grupo de identidad inclasificable formado con Chad Hugo.

Dos años más tarde, el joven de 30 años y rostro juvenil se convirtió en una superestrella por derecho propio con el sencillo "Frontin'", que interpretó con el también rapero estadounidense Jay-Z.

En los años siguientes multiplicó los proyectos: trabajó con Shakira y Maroon 5, entre otros. Y en 2013, colaboró con el grupo francés Daft Punk y cantó el éxito planetario "Get Lucky", antes de lanzar, unos meses después, el tema "Happy", una bomba pop convertida en un clásico.

Una colección para Chanel

En su carrera musical, Pharrell, a quien el gran público ya llama por su nombre de pila, ganó 13 Grammy, los grandes premios de la industria musical estadounidense.

Amante del arte, coleccionista, Pharrell Williams también se ha destacado en la alfombra roja por su agudo sentido de la moda.

Así, fue uno de los primeros en romper los códigos de vestimenta de las noches de gala. Sus bermudas combinadas con chaqueta y zapatos de vestir causaron sensación, al igual que su sombrero de copa, creado por la diseñadora Vivienne Westwood.

En 2003, Pharrell lanzó su propia marca de prêt-à-porter, Billionaire Boys Club, muy inspirada en el auge del streetwear.

"Tengo la misma filosofía para vestir que cuando hago música", es decir, un espíritu "universalista", abierto a todas las corrientes, sin prejuicios, dijo en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR.

El productor y empresario también destacó por sus colaboraciones con Adidas, Louis Vuitton, Colette e incluso Chanel, para la que produjo una colección en 2019.

Este padre de cuatro hijos, casado en 2013 y cerca de cumplir 50 años, sabe como pocos capturar el espíritu de los tiempos y aprovechar las tendencias, tanto musicales como de moda.

Su fuerza creativa seguramente será una bendición para Louis Vuitton: la primera colección de Pharrell llegará a las pasarelas el próximo junio durante la Semana de la Moda Masculina, dijo la marca.

