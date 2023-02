El francés Riner "progresa" con jiu-jitsu brasileño en el camino a París-2024

Río de Janeiro (AFP) – El judoca francés Teddy Riner se prepara para tratar de ganar su tercer oro olímpico en los Juegos de París-2024 entrenando con luchadores de jiu-jitsu brasileño, aunque va con calma porque su objetivo es volver a su mejor nivel tras recuperarse de una dura lesión.

Riner, que se encuentra en Rio de Janeiro para una concentración de diez días a tres meses de los Campeonatos del Mundo (Doha, 7 a 14 de mayo), dice que a sus 33 años aprende "cosas nuevas" y disfruta de su disciplina.

En el dojo del Flamengo, el club de fútbol más popular de Brasil, el diez veces campeón del mundo centra sus entrenamientos en la lucha de suelo contra luchadores de jiu-jitsu brasileño.

Lo hace una semana y media después de haber ganado el Grand Slam de París en su reaparición tras sufrir un fuerte esguince en el tobillo derecho en agosto, cuando estaba "en un excelente nivel", que lo privó del Mundial de 2022, celebrado en octubre en Taskent (Uzbekistán).

Su entrenador, Franck Chambily, confía en que en Catar su pupilo esté "en buena forma para enviar un mensaje" a sus rivales a poco más de un año de los Juegos de París.

Pregunta: ¿Cómo se ha sentido después de la lesión?

Respuesta: "En París el tobillo aguantó bien, era importante para mí enfrentar la adversidad (...) Después de esta lesión había dudas, y costó mucho trabajo volver a este nivel".

"Todavía hay mucho que perfeccionar antes de los Juegos, aún tengo un buen margen de mejora (...) Iremos paso a paso, no nos estamos poniendo ninguna presión. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo".

P: Tras su victoria en París, dijo que solo estaba al 70% de su capacidad. ¿Cree que estará al 100% para el Mundial de Doha?

R: "Ya veremos, no soy adivino. Si puedo estar al 100%, o incluso al 90%, ya firmo".

- Sufrir para "progresar"-

P: ¿A qué ha venido a Rio a tres meses del Mundial?

R: "En Brasil puedo mejorar dos aspectos: enfrentar adversarios difíciles y aprender del jiu-jitsu brasileño, que aporta muchas cosas en la lucha de pie y en el suelo".

P: ¿Cuáles son las principales lecciones que saca de estos encuentros con exponentes del jiu-jitsu brasileño?

R: "Me permiten progresar, aunque sabemos muy bien que están a años luz de nosotros en cuanto a lucha en el suelo (...) No vengo con ellos a buscar la victoria. Intento ver cómo se mueven (...) Por eso estoy aquí, cada vez aprendo cosas nuevas que pueden ayudarme. Y además me divierto, disfruto. Incluso en el sufrimiento encuentro un punto positivo para progresar".

P: Está en Rio en pleno Carnaval. ¿Va a aprovechar para ver el ambiente?

R: "No sé cómo vamos a hacer en cuanto a días libres, pero es la primera vez que vengo a Brasil en Carnaval, así que si puedo aprovecharlo, claro...

Brasil es el país donde más victorias he conseguido: dos títulos mundiales (el primero, en 2007, y el sexto, en 2013) y un título olímpico (en 2016). Además, fui abanderado aquí (en los Juegos Olímpicos de Rio-2016). Este es un país que amo, que tiene un lugar especial en mi cabeza, en mi corazón".

