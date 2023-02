Español Alcaraz debuta con victoria en el ATP de Buenos Aires

Buenos Aires (AFP) – El español Carlos Alcaraz, máximo favorito y número 2 del ranking, debutó en el ATP 250 de Buenos Aires con un triunfo sobre el serbio Laslo Djere en la noche del miércoles, en uno de los encuentros por la segunda ronda del certamen que se disputa sobre tierra batida en la capital argentina.

Alcaraz, que disputa en Buenos Aires su primer torneo de la temporada, derrotó a Djere con parciales de 6-2, 4-6 y 6-2, en el último encuentro de la jornada en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 5.000 espectadores.

El español tomó rápida ventaja al quebrar el saque de Djere en el tercer game del partido, y repitió el break en el séptimo juego para luego asegurarse el primer set por 6-2 en media hora de acción.

El desarrollo fue un poco más parejo en el segundo set, porque Alcaraz bajó un poco la intensidad y el serbio encontró la oportunidad para meterse en el partido, y con un quiebre en el décimo juego capturó el segundo parcial por 6-4.

Pero Djere falló en el arranque del último set, con un primer juego errático de saque, y Alcaraz no perdonó para empezar ese momento decisivo con ventaja que luego supo mantener, y aumentó esa distancia con otro quiebre en el séptimo juego, para sellar la victoria con su saque, en dos horas de juego.

"Ha sido bastante tiempo para mí sin competir, y estoy contento de tener un primer partido aquí en Buenos Aires. Ha sido mi primer partido del año, he recibido mucho cariño. La paso bien dentro de la cancha. El público ha venido a ver un poco de espectáculo y es lo que quiero dar", expresó Nadal apenas concluyó el encuentro.

En rueda de prensa, el español afirmó que "no esperaba tanto cariño en mi primera ronda, mi primer partido, me han hecho sentir como en casa. Yo voy a cada torneo con la intención de ganarlo, y este ha sido un buen primer partido, pero lejos del nivel que puedo tener".

"Más allá de lo que son los golpes, hubo varios momentos en los que no he sabido cómo gestionarlos y eso te lo da la competición, jugar varios partidos. Eso te ayuda a manejarlo de cierta manera. Cuando me ha hecho el break en el 2º set no lo he sabido gestionar, faltó controlarme y pausarme. Eso te lo dan los partidos y es lo que me falta", analizó.

"Me sentido muy bien, pero tengo mucho margen de mejor, la vuelta a la competición después de cuatro meses es complicado, necesito sumar ritmo de partido", agregó el español, que se calificó con "7 puntos".

Respecto del torneo en sí, Alcaraz explicó que "desde el primer entrenamiento estoy muy a gusto, cuando estoy por el sitio o andando, me siento muy afortunado. Sentirse así cuando estás lejos de casa es positivo".

En los cuartos de final, el jugador nacido en El Palmar se enfrentará con el serbio Dusan Lajovic (90º), que en el duelo previo eliminó al argentino Camilo Ugo Carabelli (127º) por 6-3 y 6-1.

