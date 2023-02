Tiger Woods flaquea en el Genesis Invitational y está en peligro de eliminación

Los Angeles (AFP) – El astro del golf Tiger Woods vivió este viernes una complicada segunda ronda del Genesis Invitational, su torneo de reaparición tras siete meses de inactividad, y tendrá que esperar al final de la jornada para saber si supera el corte.

En declaraciones a su salida del campo, Woods reconoció su falta de puntería con el putt y se disculpó por su episodio del jueves con su compañero Justin Thomas, a quien trató de gastarle una broma dándole un tampón en plena competencia.

En esa primera jornada en el Riviera Country Club, a las afueras de Los Ángeles, el estadounidense brilló con un recorrido de 69 golpes, dos bajo par, pero el viernes no pudo mantener el ritmo y cerró con una tarjeta de 74 (+3).

Este resultado lo dejaba en el 70º lugar provisional con un acumulado de 143 golpes (+1), uno por debajo de la línea de corte proyectada.

Woods, de 47 años, solo ha fallado el corte en 35 de los 371 torneos de PGA que ha disputado en su legendaria carrera antes de este Genesis Invitational, evento del que es anfitrión junto a su fundación benéfica.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam, que no competía desde el Abierto Británico de julio, sigue limitado físicamente por las graves lesiones sufridas en la pierna derecha en el accidente automovilístico de inicios de 2021, que requirieron de múltiples cirugías.

En la tarde del jueves reconoció que estaba "adolorido" tras finalizar la primera ronda y este viernes fue de los primeros jugadores en arrancar la segunda jornada alrededor de las siete y media de la mañana.

Con buena parte de los 128 participantes aún por terminar sus recorridos, la clasificación estaba lideraba por el estadounidense Keith Mitchell con -9, seguido a un golpe de distancia por sus compatriotas Collin Morikawa y Max Homa.

El español Jon Rahm, con cinco hoyos completados, y el norirlandés Rory McIlroy se situaban a tres golpes de la cabeza en su pugna por arrebatarle este fin de semana el número uno de PGA al estadounidense Scottie Scheffler.

Decepcionante ronda

Tomando la salida en el décimo hoyo, la decepcionante jornada de Woods comenzó con dos bogeys consecutivos en el 12 y 13.

El astro se rehízo del daño con birdies en el 14 y 17 pero sus imprecisiones en el green no desaparecieron en toda la mañana y le pasaron factura cuando la fatiga más arreciaba.

"Hoy no estuve bien con el putt", reconoció. "Probablemente debería haber terminado cinco o seis (golpes) mejor, fácilmente".

"Pude haber tenido un gran inicio y no lo hice, y luego a mitad de ronda pude darle la vuelta un poco y tampoco lo hice", relató.

El final de la segunda ronda resultó diametralmente opuesto al de la víspera, cuando Woods hizo disfrutar a sus aficionados con birdies en los tres últimos hoyos.

El viernes, en cambio, cometió tres bogeys en los últimos cuatro hoyos que lo dejaban al borde de la eliminación.

El último de ellos fue especialmente doloroso ya que su golpe desde 4,5 metros rodeó el hoyo pero acabó saliendo en medio de la decepción de los aficionados.

De haber cerrado el hoyo en par, Woods hubiera casi asegurado competir hasta el final en su primer torneo del año.

Disculpas por broma

A la salida del campo, Woods también ofreció disculpas por la broma que le gastó la víspera a Justin Thomas, uno de sus dos compañeros de ronda junto al norirlandés Rory McIlroy.

Woods le entregó el producto higiénico en la mano a Thomas justo después de superarle en el golpe de salida del noveno hoyo.

Un sorprendido Thomas, el mejor amigo de Woods en el circuito, dejó caer de inmediato el producto a la hierba mientras Tiger se reía a su lado y lo abrazaba cuando ambos caminaban hacia el hoyo.

Aunque Woods trató de que fuera lo más discreto posible, el intento de broma fue registrado por las cámaras y en las últimas horas recibió numerosas reacciones en las redes sociales, donde muchos internautas lo consideraron un acto sexista.

"Se suponía que todo iba a ser diversión y juegos y obviamente no ha resultado así. Si ofendí a alguien, no fue el caso, solo eran amigos divirtiéndose", afirmó Woods.

"Si he ofendido a alguien de alguna forma, lo siento", aseguró. "No era esa mi intención. Es solo que nos gastamos bromas todo el tiempo y creo que viralmente no se entendió así, pero entre nosotros es diferente".

