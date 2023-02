Tiger Woods satisfecho por terminar el Genesis: "Es la dirección correcta"

Los Angeles (AFP) – Compitiendo hasta el final en su torneo de reaparición, Tiger Woods cerró el domingo el Genesis Invitational con una última tarjeta de dos sobre par, que lo situaba en el puesto 45 provisional, pero con buenas sensaciones de cara a los retos de esta temporada.

"Esto es progreso, es la dirección correcta", declaró Woods a su salida del Riviera Country Club de Los Ángeles (California), donde el español Jon Rahm pugnaba por un título que le devolvería el número uno mundial.

"Mi equipo ha estado fantástico recuperando mi cuerpo día a día y preparándome para jugar todos los días", afirmó Woods. "Esa es la parte difícil que no puedo simular en casa. Aunque jugara cuatro días en casa, no es lo mismo que la adrenalina, intensidad, concentración que se necesita para jugar a este nivel".

Antes de la batalla final entre Rahm y Homa, los aficionados despidieron con una gran ovación a su ídolo Tiger Woods, que no competía desde el Abierto Británico del pasado julio.

Woods, de 47 años, deslumbró el sábado con su mejor ronda (67 golpes, cuatro bajo par) desde el accidente automovilístico de 2021 que le causó graves lesiones en la pierna derecha que le dificultan caminar.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam saltó el domingo al campo luciendo una camiseta con su tradicional color rojo de las jornadas decisivas, cubierta esta vez por un chaleco oscuro, y vivió un arranque positivo firmando un birdie en el hoyo inicial y salvando el par con apuros en el tercero.

Pero Woods volvió a lucir problemas con el putt y acumuló en toda la jornada cinco bogeys y tres birdies para una tarjeta final de 73 golpes (+1).

Rahm pugna por número uno

Con un acumulado de 283 golpes (-1), Tiger se situaba en el puesto 45 provisional en este torneo que nunca ha ganado y del que también ejerce como anfitrión junto a su fundación benéfica.

"Mi juego está bien, un poco oxidado, cometí algunos errores aquí y allá", explicó.

"Esto fue un progreso, pero obviamente no gané. Mi racha continúa aquí", dijo el ultracompetitivo Woods, que reiteró su intención de jugar los cuatro torneos de Grand Slam del año, el primero de los cuales es el Masters de Augusta de abril.

"Como ya dije, no voy a jugar más que probablemente los 'Majors' y quizás un par (de torneos) más", afirmó. "Eso es todo lo que mi cuerpo me permite hacer. Con todas las cirugías que tuve en mi espalda, mi pierna como está, simplemente no puedo. Ese será mi futuro".

Tras la salida de Woods, la atención se concentraba en el duelo por el título entre Homa y Rahm, que cedía dos de los tres golpes de ventaja con los que comenzó la jornada cuando faltaban cuatro hoyos por terminar.

El golfista español persigue su tercer título de este inicio de temporada con el que recuperaría el número uno del circuito de la PGA, que actualmente ostenta el estadounidense Scottie Scheffler.

