Primera derrota de Djokovic en 2023, Medvedev-Rublev la final en Dubái

Dubái (AFP) – El número uno mundial, Novak Djokovic, sufrió su primera derrota del año 2023 al caer este viernes en su semifinal del torneo ATP 500 de Dubái ante el ruso Daniil Medvedev en dos sets, por 6-4 y 6-4.

Anuncios Lee mas

El serbio, ganador en el inicio del curso del Abierto de Australia -su 22º título del Grand Slam-, vio cortada así su racha de 20 victorias consecutivas, en este duelo ante un exnúmero uno del mundo como Medvedev, que ocupa actualmente el séptimo puesto del ranking ATP.

Djokovic reapareció esta semana en Dubái después de un mes de parón, justo tras su título en Melbourne.

Hasta esta semifinal, el papel de 'Djoko' en Dubái estaba siendo impecable, pese a haber cedido un set ante el checo Tomas Machac en la primera ronda.

Djokovic se topó una y otra vez con la solidez de Medvedev en su semifinal, sin encontrar el camino de la remontada.

"Cuando juegas contra Novak tienes que hacer tu mejor tenis. Estoy contento por haber conseguido ponerme a su nivel", celebró Medvedev, que en este 2023 ya fue campeón en los torneos de Róterdam y Doha.

La gran duda ahora de Djokovic es si será autorizado a entrar en Estados Unidos sin estar vacunado contra el covid-19, para poder jugar en Indian Wells (8-19 de marzo) y Miami (22 marzo-2 abril). Las autoridades estadounidenses extendieron hasta abril la obligación para las visitantes extranjeros de haber recibido una vacuna homologada contra el covid.

La final en Dubái será 100% rusa, ya que Medvedev se medirá en ella al vigente campeón en la ciudad emiratí, Andrey Rublev (número 6 del mundo), que en la primera semifinal derrotó al alemán Alexander Zverev (16º) por 6-3 y 7-5 (11/9).

El ruso Daniil Medvedev enfrenta al serbio Novak Djokovic en semifinales del Campeonato de Tenis ATP Dubai Duty Free en Dubai, el 3 de marzo de 2023 © Karim SAHIB / AFP

Es la primera vez luego de seis enfrentamientos en la que Rublev se impone contra el alemán. Logró la victoria en el tie-break tras cerca de dos horas de juego.

"No sé muy bien cómo lo he hecho, pensaba que habría un tercer set, me preparaba mentalmente. Zverev ha jugado muy bien mis bolas de partido", reconoció Rublev tras el encuentro. "Después tuve un poco de suerte", admitió.

Vigente campeón en Dubái, Andrey Rublev puede ganar el sábado su primer título del año 2023.

-- Torneo ATP de Dubái

- Individuales - Semifinales:

Daniil Medvedev (RUS/N.3) derrotó a Novak Djokovic (SRB/N.1) 6-4, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.2) derrotó a Alexander Zverev (GER/N.7) 6-3, 7-6 (11/9)

© 2023 AFP