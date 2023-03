París SG gana al Nantes con la mirada puesta en duelo contra el Bayern

París (AFP) – El París Saint-Germain, líder del campeonato francés, logró vencer el sábado 4-2 al Nantes (13º) en la 26ª jornada de Ligue 1, antes de la decisiva vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

El astro argentino Lionel Messi (12) y Jaouen Hadjam contra su portería (17) adelantaron 2-0 a los locales mientras que Ludovic Blas (31) e Ignatius Ganago (38) igualaron antes del descanso. Ya en la segunda parte, Danilo Pereira (60) y Kylian Mbappé (90+2) aseguraron la victoria del París SG.

El conjunto entrenado por Christophe Galtier logra provisionalmente una distancia de once puntos sobre el Marsella (2º) y camina con paso firme hacia el título local.

Pero la gran ambición del París SG y sus propietarios cataríes es la Liga de Campeones, con una visita a Múnich el miércoles en la que está obligado a remontar la derrota de la ida contra el Bayern (1-0).

"Vamos allí para clasificarnos, estamos decididos, hemos recuperado confianza y ahora hay que ganar", declaró Mbappé después del partido.

Messi, que ha logrado la 'Orejona' en cuatro ocasiones en su carrera, siguió demostrando encontrarse en un buen momento de forma abriendo el marcador tras una gran acción colectiva del París SG.

Apenas cinco minutos después, Alban Lafont detuvo un potente disparo de Nuno Mendes, y el defensa Jaouen Hadjam acabó empujando sin querer el balón a su portería en una pugna con Nordi Mukiele.

Ventaja desaprovechada

Pero lo que parecía un desfile del conjunto local se volvería a igualar en dos buenas acciones del Nantes.

Primero Ludovic Blas logró un potente disparo ajustado que se estrelló en la manopla de Gianluigi Donnarumma y acabó en el fondo de la red. Instantes después, Ganago remató de cabeza un saque de esquina botado al primer poste y devolvió el empate a escasos minutos del descanso.

También de cabeza llegaría el gol de la victoria para el París SG, con Danilo Pereira aprovechando un gran centro de Kylian Mbappé. Suyo sería el último gol del encuentro, ya en el tiempo añadido, para ampliar la victoria y anotarse un récord más en su joven carrera.

Con éste son ya 201 los goles que Mbappé ha anotado con el equipo parisino, superando los 200 del uruguayo Edinson Cavani y convirtiendo a la estrella de 24 años en el máximo goleador de la historia del club.

"Sólo jugar aquí es ya un privilegio, he tenido la suerte de disfrutar cada momento, he mejorad como jugador, mucho ha cambiado", dijo Mbappé sobre su nuevo estatus en la historia del equipo. "Llegué aquí siendo un jugador joven, puede que con talento, pero joven y como hombre también he aprendido muchas cosas aquí".

"Juego para escribir la historia"

Tras el partido, el París SG homenajeó a Mbappé con un trofeo conmemorativo con el número "201" y con el estadio Parque de los Príncipes rendido a su estrella, que dio una vuelta de honor al campo para agradecer el gesto a los aficionados.

"Para mí, parisino de nacimiento, es algo especial", continuó emocionado. "Juego para escribir la historia, siempre he dicho que quería escribir la historia en Francia, en la capital de mi país, en mi ciudad, lo estoy haciendo y es genial pero todavía hay camino que recorrer".

El Nantes, que entre semana logró la clasificación a semifinales de la Copa de Francia, no logra trasladar las mismas sensaciones al campeonato y ocupa la mitad de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el descenso.

En el otro partido disputado el sábado, el Lens (3º) empató 1-1 contra el Lille (6º) en el derbi del norte de Francia, y se sigue dejándose puntos en la ajustada lucha por clasificar a Liga de Campeones.

