El español Davidovich bate al chileno Garín en los octavos de Indian Wells

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – El español Alejandro Davidovich, subcampeón del pasado Masters 1000 de Montecarlo, derrotó el martes al chileno Cristian Garín y avanzó a sus primeros cuartos de final de Indian Wells, en los que enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

Davidovich, 28 del ranking de la ATP, se impuso a Garín (97) por 6-3 y 6-4 en una hora y 24 minutos de un nublado y fresco mediodía en la desértica Indian Wells (California).

"Llegar por primera vez a cuartos de Indian Wells, en pista rápida, muestra que el trabajo que hago da sus frutos", dijo el español a la AFP.

"Aquí las condiciones son siempre distintas. He jugado con lluvia, calor y hoy con frío. Estoy adaptándome a todo lo que pasa y sintiéndome libre en pista", subrayó.

El tenis chileno, por su parte, todavía cuenta con otro representante en los octavos de de este Masters 1000, Alejandro Tabilo, que enfrentaba en la tarde al estadounidense Frances Tiafoe.

Proveniente de la qualy, Garín competía el martes en su sexto partido en nueve días en Indian Wells, donde deslumbró el domingo al eliminar con solvencia al noruego Casper Ruud, número cuatro mundial.

El tenista de Santiago, que llegó a estar decimoséptimo de la ATP en 2021, se vio sobrepasado en el primer set por la agresividad de Davidovich, que le dobló en golpes ganadores en el partido (20 a 10).

Garín entregó dos servicios consecutivos que le condenaron a perder la primera manga en 41 minutos.

En la segunda tuvo un amago de reacción al romper el saque de Davidovich en el sexto juego a avanzarse por 2-4, pero el español respondió rápido con otros dos quiebres consecutivos para sellar el triunfo.

"Hoy no me encontré cómodo en ningún momento. Tuve 'chances' en muchos juegos y no las pude aprovechar. Alejandro estuvo mucho más fino que yo", reconoció Garín. "Fue un día de condiciones muy distintas, con más frío, la pelota botaba menos y le vino mejor a él".

El chileno, sin embargo, firmó en Indian Wells su mejor actuación desde la lesión de muñeca que sufrió después del pasado Wimbledon, donde alcanzó los cuartos.

"Es el primer torneo en el que tengo buenos resultados del año y físicamente me siento bien, vamos por el buen camino", afirmó.

Por su lado Davidovich sueña con completar un recorrido tan brillante como el de abril de 2022 en Montecarlo, donde eliminó a Novak Djokovic y solo cayó en la final ante Stefanos Tsitsipas.

"Lo de Montecarlo fue algo puntual. No se ha visto en mi progreso tenístico que lo haya hecho otra vez", dijo con autocrítica. "Pero tengo la experiencia de llegar a una final de Masters 1000 con lo duro que es".

El español, de 23 años, enfrentará en cuartos a Medvedev, que sobrevivió a una batalla de tres horas ante el alemán Alexander Zverev en la que sufrió una fuerte torcedura de tobillo.

