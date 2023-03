Rybakina machaca a Swiatek y tendrá revancha ante Sabalenka en Indian Wells

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – La kazaja Elena Rybakina apabulló este viernes a la polaca Iga Swiatek, la número uno del tenis femenino, y se citó con la bielorrusa Aryba Sabalenka en una final de Indian Wells con aires de revancha.

La pista central del torneo californiano, donde ondea alto la bandera de Ucrania en solidaridad por la invasión rusa, vivirá el domingo una final entre una jugadora nacida en Moscú, Rybakina, y otra en Bielorrusia, Aryna Sabalenka.

Rybakina, vigente campeona de Wimbledon, dio el viernes toda una exhibición de juego frente a una irreconocible Swiatek, la defensora del título, hasta vencerla por 6-2 y 6-2 en apenas 76 minutos.

"No esperaba jugar tan bien hoy", admitió radiante Rybakina, que la víspera necesitó de casi tres horas para doblegar a la checa Karolina Muchova.

"Ayer fue un partido muy duro y (ante Swiatek) no tenía nada que perder. Creo que he jugado uno de los mejores partidos de este año. Espero jugar así el domingo", afirmó.

Swiatek, que cumple su semana 50 liderando con puño de hierro el ranking de la WTA, ofreció una de sus más decepcionantes actuaciones de la temporada frente a una rival que ya la había eliminado en la cuarta ronda de Australia, primer Grand Slam del año.

Aquella fue una de las únicas tres derrotas que hasta ahora había padecido Swiatek en sus 19 partidos del año.

En Indian Wells, la joya de Varsovia avanzaba a velocidad de crucero hacia su objetivo de revalidar el trofeo, una gesta que solo logró Martina Navratilova en 1991.

Ante Rybakina, sin embargo, no hubo ni rastro del implacable y vertiginoso tenis de Swiatek, que en la rueda de prensa señaló que había jugado con un problema en las costillas.

"Elena jugó un gran tenis hoy, y contra ella tengo que jugar mejor (...) pero siento que tuvo más que ver conmigo y mis errores", afirmó la polaca. "Tampoco me siento al 100% físicamente. Tengo una pequeña molestia en la costilla".

Tras tumbar a la número uno mundial, Rybakina encara ahora el duelo final frente a la segunda del ranking, Aryna Sabalenka.

La bielorrusa, la tenista más en forma de la temporada, ha superado a la kazaja en sus cuatro enfrentamientos anteriores, incluida la final del Abierto de Australia en enero.

"Fue un partido muy ajustado en Australia", recordó Rybakina. "Hemos tenido muchas batallas. Por ahora yo voy perdiendo pero espero que el domingo cambie".

"Se siente como Grand Slam"

Con la confianza por las nubes tras ganar su primer Grand Slam en Melbourne, Sabalenka logró otro rotundo trienfo ante la griega Maria Sakkari por 6-2 y 6-3 en la primera semifinal.

Aryna Sabalenka celebra la victoria del viernes ante Maria Sakkari en Indian Wells. © Frederic J. Brown / AFP

¡"Estuve concentrada desde el principio hasta el final. Incluso cuando ella me quebró y cometí algunos errores no muy inteligentes, fui capaz de seguir luchando, trabajando e intentando ganar este partido", se felicitó Sabalenka, cuyo mejor resultado hasta ahora en Indian Wells eran unos octavos en 2019.

"Este torneo se siente como un Grand Slam, realmente quiero ganarlo", aseguró frente al escaso público presente en la pista central, la segunda mayor del mundo (16.000 asientos).

Sakkari, al igual que Swiatek, aspiraban a llegar por segundo año seguido a la final de este prestigioso torneo del desierto californiano, lo que no logra ninguna tenista desde Maria Sharapova en 2013.

La semifinal arrancó con retraso debido a problemas de sonido en la pista que afectaban al sistema electrónico de arbitraje.

Con incredulidad pero de buen ánimo, Sabalenka y Sakkari tuvieron que aguardar en la pista más de media hora bajo un fuerte sol hasta que se resolvió el problema técnico.

"Por un segundo pensé que algo iba a ir mal hoy", recordó Sabalenka sobre esa espera. "Pero cosas así pueden pasar, y no pasa nada. Solo tenía que calmarme y esperar a que arreglaran el sistema. Me alegro de que no afectara a mi juego".

La bielorrusa, de 24 años, tiene el mejor balance de victorias (17-1) de una temporada en la que también conquistó el título de Adelaida.

"Ahora mismo me siento muy bien en la pista, pero también sé que no será siempre igual", reconoció. "Por eso sigo trabajando duro, para asegurarme de que en los días en que las cosas no van como yo quiero, siga siendo capaz de competir y conseguir victorias".

Las semifinales masculinas de Indian Wells, de categoría Masters 1000, se disputarán el sábado. El español Carlos Alcaraz, primer sembrado, enfrentará al italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev al estadounidense Frances Tiafoe.

© 2023 AFP