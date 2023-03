Estados Unidos lleva la contraria a López Obrador sobre los cárteles en México

Washington (AFP) – Lo dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, hace unos días y lo repitió este martes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el Congreso: los carteles de la droga controlan "partes de México".

En una audiencia ante el comité judicial del Senado, a ratos frenética, Mayorkas explicó la política del presidente Joe Biden para gestionar la frontera con México y la crisis de los opioides y se defendió a duras penas de la embestida de los republicanos.

El republicano Lindsey Graham, quien asegura que "Estados Unidos está bajo ataque" de "poderes extranjeros llamados cárteles de la droga en México", traía una batería de preguntas preparadas.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "negó que hubiera partes de su país bajo el control de carteles, ¿está usted de acuerdo con él?", le preguntó Graham, partidario de volver a la política migratoria del expresidente republicano Donald Trump.

"No", contestó Mayorkas.

"¿Está de acuerdo con el secretario Blinken en que hay partes de México dirigidas por cárteles de la droga?", quiso saber.

"Sí", respondió Mayorkas.

Hace unos días López Obrador afirmó que "eso es falso, no es cierto" porque "no hay ninguna parte del territorio donde no haya presencia de la autoridad".

¿Un socio fiable?

Reaccionaba así a un comentario de Blinken en el Senado, donde afirmó que "podría considerar" declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos.

Graham preguntó a Mayorkas si lo secundaba en este punto, pero el secretario de Seguridad Nacional dijo que la decisión incumbía al Departamento de Estado y era complicada por la dificultad de establecer "la línea" entre criminalidad y terrorismo.

El senador republicano también le preguntó si le parecía que México era un socio fiable contra la migración y la lucha contra el fentanilo, un opioide sintético que ha matado a decenas de miles de estadounidenses.

"Trabajamos con México en la lucha contra el fentanilo (...) Hemos llevado grandes casos (juntos) y estamos buscando mejorar nuestra cooperación", le dijo Mayorkas, quien insistió en la necesidad de tratar no solo el suministro sino también la demanda.

"Además de aumentar nuestro trabajo con México, también tenemos que abordar el hecho de que los precursores químicos, así como el equipo utilizado para fabricar narcóticos" sintéticos "son originarios de China", añadió.

La seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México acaparó buena parte de las cuatro horas que duró la audiencia.

Mayorkas rehusó responder a la pregunta de si posee "el control operacional" de la frontera y si hay "una crisis".

"Ninguna administración ha tenido nunca el control operacional" según lo define la ley, es decir, prevenir la entrada de todas las personas que carezcan de la documentación necesaria, afirmó Mayorkas.

El sistema migratorio "está absolutamente roto", repitió una vez más Mayorkas, quien afirma hacer cuanto puede ante la incapacidad del Congreso para ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria.

"Mirarse en el espejo"

"Trabajamos intensamente para dedicar recursos adicionales a los puertos de entrada" en la frontera con México, por donde entra "más del 90% del fentanilo", explicó Mayorkas, que pidió al Congreso más fondos en el presupuesto del año fiscal 2024 para añadir personal y tecnología de inspección no intrusiva.

Uno de los problemas en la frontera es el uso de drones que se pueden utilizar, dijo, para "intentar transportar narcóticos ilegales".

El gobierno de Biden se centra en "eliminar a los traficantes" y en "construir vías seguras, legales y ordenadas para que las personas lleguen a Estados Unidos", dijo Mayorkas a los congresistas, presumiendo del resultado del plan anunciado a principios de enero.

Esta nueva estrategia, que permite que cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos soliciten asilo si lo piden desde países por los que transitan o a través de una cita en línea, ha desatado las críticas de las organizaciones de defensa de los migrantes.

Desde enero "hemos visto una caída del 95% en el número de personas interceptadas de esas cuatro nacionalidades", aseguró el secretario Mayorkas.

El senador demócrata Peter Welch sacó a relucir una protesta de Obrador, que se queja de la cantidad de armas que entran en México procedentes de Estados Unidos y terminan en manos de los cárteles.

"¿Estamos haciendo todo lo posible para cooperar con el presidente para evitar que nuestras armas vayan hacia el Sur?", le preguntó Welch. "Sí, lo estamos", contestó Mayorkas.

Varios republicanos como Ted Cruz pidieron su dimisión, pero su partido salió en su defensa.

"Es fácil ser crítico, pero cada miembro del Congreso debe mirarse en el espejo", afirmó el demócrata Richard Durbin. Porque "solo el Congreso puede realmente arreglar" el sistema migratorio.

