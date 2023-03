Messi y la Scaloneta se llevan los aplausos en el sorteo de la Libertadores y la Sudamericana

Asunción (AFP) – Lionel Messi y la selección argentina campeona del mundo en Catar-2022 se llevaron todos los aplausos la noche del lunes en Asunción, dejando en un segundo plano el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana de 2023.

En una jornada plena de emociones en la sede de la Conmebol, en la capital paraguaya, que arrancó lágrimas en los protagonistas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino recibieron medallas y trofeos para recordar el acontecimiento en la denominada "Noche de las Estrellas, la Copa vuelve a casa".

Los organizadores destacaron que el reconocimiento a la Albiceleste que ganó la Copa del Mundo en diciembre pasado en Doha, se produce 20 años después del último título mundial alcanzado por una selección sudamericana, Brasil, en el torneo de Corea del Sur y Japón de 2002.

"Coincido plenamente que Argentina no solo era Argentina. Estaba toda Sudamérica detrás", sostuvo emocionado el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

"Disfrutar de lo que me queda"

"Ya era hora que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo", afirmó Lionel Messi.

'La Pulga' fue testigo del descubrimiento de una estatua suya que inmortalizará su nombre en el Museo del Fútbol de la Conmebol, junto a las efigies de los fallecidos Pelé y Diego Maradona, los tres gigantes del fútbol mundial.

"Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol... Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)", añadió Messi, de 35 años y que el pasado jueves marcó el gol 800 de su exitosa carrera en el amistoso que Argentina le ganó a Panamá en Buenos Aires por 2-0, con un exquisito tiro libre marca de la casa.

La cantante argentina Soledad Pastorutti le dedicó la canción "Brindis", el mismo tema que le cantó a Diego Maradona. El tema fue publicado por Messi en sus redes sociales para exteriorizar lo experimentado en Catar-2022.

La artista descendió del escenario hasta la butaca de Messi para tomarlo de la mano y entonar los sones de la música. "Fue muy emocionante. Es muy fuerte. Que ahora me la cante a mí fue un momento muy lindo", destacó Messi.

Grupos accesibles para el Fla, River y Boca

Después del emotivo homenaje a la Albiceleste campeona del mundo, llegó el sorteo de los grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana.

El director de competiciones y operaciones de la Conmebol, Frederico Nantes (c), junto a los exfutbolistas Diego Lugano (izq.) y Ricardo Tavarelli, en el sorteo de la Copa Libertadores, el 27 de marzo de 2023 en Luque, Paraguay

El campeón de la Libertadores, el poderoso Flamengo, nuevamente el favorito al título, y los dos equipos más grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate, lideran grupos con rivales accesibles.

El Fla, que ya logró en tres ocasiones (1981, 2019 y 2022), jugará en el Grupo A contra el Racing de Avellaneda (campeón en 1967) y contra dos equipos que juegan por primera vez la Libertadores, el Aucas de Quito y el chileno Ñublense.

Boca Juniors, seis veces campeón del torneo continental, lidera un Grupo F en el que no debería sufrir mayores sobresaltos frente al Colo Colo, monarca en 1991, el Monagas venezolano y el Deportivo Pereira de Colombia.

Su archirrival River Plate, campeón en cuatro ocasiones y el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores, en 2018, encabeza un Grupo D en el que se cruzará con el Fluminense, el The Strongest de La Paz y el Sporting Cristal peruano.

En la Copa Sudamericana, mientras tanto, Peñarol jugará en el Grupo de la muerte junto al Millonarios de Colombia, el Defensa y Justicia argentino y el América Mineiro de Brasil.

El equipo charrúa, cinco veces campeón de la Libertadores y cuya mejor participación en la Sudamericana fue en 2021, cuando llegó a semifinales, no tuvo un sorteo favorable ya que los cuatro equipos integrantes del Grupo F son candidatos a seguir en carrera.

Otros excampeones de la Libertadores, como el Santos, Sao Paulo, Liga de Quito y San Lorenzo cayeron en grupos en principio más accesibles.

Las fases de grupos de ambos torneos se inician la semana próxima y finalizarán en la última semana de junio.

