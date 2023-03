MC Millaray, la voz rapera de los mapuche que pelean por la tierra en Chile

Santiago (AFP) – Lleva trenzas largas, su nombre tatuado en la mano derecha y furia en la voz. A sus 17 años, la rapera mapuche chilena MC Millaray propaga por el mundo la causa centenaria de su pueblo por el derecho a la tierra.

Anuncios Lee mas

Sus letras mezclan el castellano y el mapudungún, la lengua mapuche: "A los cuatro vientos yo le quiero gritar/que yo al mapuche voy a representar. Mis tierras ancestrales ya se deben levantar".

Por estos días Millaray Jara Collio graba en Santiago y Nueva York su primer disco a nivel profesional. Sus letras ("siempre he hecho música con contenido", enfatiza) abrazan el reclamo de la mayor etnia originaria chilena.

Los mapuche representan el 9% de los casi 20 millones de chilenos. Asentados en el sur del país, en las empobrecidas regiones de La Araucanía y de BioBío, exigen la devolución de territorios que consideran suyos y que hoy están en manos de empresas forestales o de productores agrícolas.

Grupos radicales han atizado el conflicto mediante la toma de vías o la quema de casas o maquinaria, forzando el envío de militares a la zona. Una veintena de personas han muerto en los últimos 25 años en medio de las disputas.

La rapera chilena de 17 años MC Millaray (I) en un estudio de Santiago, el 25 de marzo de 2023 © Martin BERNETTI / AFP

"Aprendí con mi familia. Tres generaciones de mujeres, que transformamos nuestros dolores en lucha. Cuando hablo, no hablo solamente yo: se escuchan más voces detrás, y eso es lo más hermoso", asegura MC Millaray en conversación con la AFP.

"Arrebatada de mi lengua"

Millaray, flor de oro en mapudungún, entra a los estudios de grabación con minifalda negra, botines blancos y una pañoleta atada a la cabeza. Apenas se pone los audífonos su gesto se endurece.

La rapera chilena MC Millaray haciendo una pausa en un estudio de grabación en Santiago, el 25 de marzo de 2023 © Martin BERNETTI / AFP

Nacida y educada en Santiago, un día buscó a su bisabuela (hoy de 98 años) en La Araucanía, para que le enseñara la lengua de los ancestros y así incorporarla en sus combativas letras. "Nací arrebatada de mi lengua. Yo he ido fortaleciendo sola, mi identidad, mi lengua", se enorgullece.

Sus padres, Claudia y Alexis, la introdujeron en el rap. De pequeña subía a la tarima con su papá, y es él quien ahora le hace los coros a su hija.

Comenzó a rapear a los cinco años y a los siete hizo su primera grabación. En la escuela protestó por la forma en que se trataba a los mapuches en clases de Historia. "Siempre he hecho saber mi opinión y ha hecho que la respeten", recuerda.

La joven rapera cantó en los cierres de campaña del hoy presidente Gabriel Boric, en septiembre del año pasado, en los que promovía la aprobación de una nueva Constitución, alternativa que finalmente fue rechazada por una mayoría de chilenos.

"No callaré"

Su carrera dio un vuelco cuando una de sus artistas favoritas, la rapera franco-chilena Ana Tijoux, la amadrinó. En 2020, juntas grabaron el tema "Rebelión de octubre".

La rapera chilena MC Millaray durante un concierto junto a su padre Alexis Jara (I) en el parque O'Higgins de Santiago, el 25 de marzo de 2023. © Martin BERNETTI / AFP

En el disco que está preparando, MC Millaray le recita a la tierra herida y a los que otrora fueron sus guardianes antes de migrar a la ciudad:

"Supe que aquel bosque nativo que tú, cuando eras joven, cuidabas, ahora es un monocultivo y tiene a nuestra Madre Tierra devastada. Que mientras no estabas, el río se secaba y estos días de sequía te tienen fuertemente atacada. Lo siento por mi silencio, pero desde hoy no callaré, no callaré, te lo prometo".

Con 33.000 seguidores en Instagram, algunos de sus videos en Youtube tienen más de 90.000 visualizaciones. "Estamos formando y fortaleciendo la identidad, defendiendo nuestras raíces, nuestro territorio, la protección, el cuidado y la lucha de nuestro pueblo-nación mapuche", proclama.

La rapera mapuche chilena MC Millaray grabando en un estudio en Santiago, el 25 de marzo de 2023 © Martin BERNETTI / AFP

Millaray, quien ya cantó en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, prevé pronto visitar Colombia y completar la grabación de su disco en Nueva York en julio.

Y entre sus planes también está estudiar Derecho, moverse entre los escenarios y los tribunales siempre con las banderas mapuche: "Sería un buen aporte a lo que lo que he creado desde muy pequeña. Siempre está el querer hacer una defensa. Qué mejor herramienta que el estudio en algo que también a mí me respalde a futuro".

© 2023 AFP