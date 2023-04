Presidenta de Taiwán reafirma alianza con Guatemala

Ciudad de Guatemala (AFP) – La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, prosigue este sábado 1 de abril su visita a Guatemala donde ratificó con su par guatemalteco, Alejandro Giammattei, una alianza estratégica frente a la ofensiva diplomática de China en la región.

El periplo de Tsai, que también la llevará a Belice, tiene lugar días después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taipéi para optar por vincularse únicamente con Pekín y se anunciará que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, visitará próximamente China.

En una reunión con Giammattei, Tsai le agradeció al guatemalteco el viernes en la noche su apoyo cuando China realizaba maniobras militares entorno a la isla, el año pasado en el océano Pacífico noroccidental.

También destacó la cooperación con Guatemala, uno de los pocos aliados diplomáticos que tiene la isla en el mundo. Junto con Belice figuran entre los siete países de América Latina y el Caribe que se mantienen en la lista de 13 naciones del mundo que siguen reconociendo oficialmente a Taipéi frente a Pekín.

"Guatemala es un sólido aliado diplomático de Taiwán", destacó Tsai al brindar ante la prensa un mensaje conjunto con Giammattei.

Conflicto diplomático

El presidente anfitrión expresó que para Guatemala la visita de Tsai "es muy significativa para renovar y reafirmar el total respaldo al gobierno de Taiwán".

Giammattei reiteró asimismo "el reconocimiento de Taiwán como una nación independiente y como la única y verdadera China".

América Latina ha sido un campo de batalla diplomático desde que Taiwán y China se separaron en 1949, al final de la guerra civil china.

Los comunistas tomaron el poder en China continental, mientras los nacionalistas se replegaron a Taiwán.

Hace una semana, Honduras rompió lazos con Taiwán y reconoció a China como única nación vigente con la que tendría relaciones diplomática, siguiendo así los pasos de ruptura de Nicaragua (2021), El Salvador (2018), Panamá (2017) y Costa Rica (2007).

Visita agitada

Tsai tenía programada este sábado la visita a las ruinas de Tikal, una de las más importantes de la civilización maya en Guatemala, situadas en el norte del país, en la región de Petén, fronteriza con México y Belice.

La mandataria viajará en avión a la ciudad norteña de Flores, según su agenda, para recorrer ese emblemático sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

En algunos tramos de su visita será acompañada por Giammattei, quien padece de esclerosis múltiple desde su juventud, por lo que utiliza andadores para desplazarse.

Más del 42% de los habitantes de Guatemala tienen ancestros mayas, cultura que tuvo su mayor esplendor entre 250-900 d.C., y abarcó una gran área mesoamericana que comprende el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

El domingo, Tsai visitará el nuevo hospital de la ciudad de Chimaltenango, en el oeste de Guatemala, construido con una donación de Taipéi de 22 millones de dólares.

Ese hospital comenzó a funcionar el 10 de febrero, pero su apertura quedó opacada poco después con la detención de un viceministro de Salud y dos ejecutivos del nosocomio, por supuestos actos de corrupción al realizar compras anómalas por casi 10 millones de dólares.

Belice, siguiente escala

En su viaje de regreso planea reunirse en el estado de California con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anuncio que indujo a China a advertirle a Estados Unidos que está "jugando con fuego".

Washington afirmó que no hay razones para que China "reaccione de forma exagerada".

Taiwán ha perdido varios aliados latinoamericanos en años recientes.

Paraguay podría ser el próximo, pues tiene elecciones presidenciales en abril y el candidato opositor Efraín Alegre ha dicho que si gana, evaluará si se mantienen los lazos con Taiwán.

China considera a la isla de gobierno democrático y autónomo como una provincia rebelde que es parte integral de su territorio, a la que espera recuperar un día, incluso sin descartar la fuerza.

Bajo el principio de "Una sola China", no permite que ningún país tenga lazos diplomáticos con Pekín y Taipéi a la vez. Sin embargo, Estados Unidos no tiene lazos diplomáticos con Taiwán, pero sí una sólida relación no oficial, según el Departamento de Estado.

Washington es el principal aliado de la isla y su mayor proveedor de armas, aunque cambió el reconocimiento a Pekín en 1979.

