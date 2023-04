Vingegaard, ganador del último Tour, renueva con Jumbo-Visma hasta 2027

La Haya (AFP) – El danés Jonas Vingegaard, ganador del último Tour de Francia, renovó por tres temporadas su contrato con Jumbo-Visma, hasta 2027, anunció este martes la formación neerlandesa en un comunicado.

"He vivido una experiencia fantástica con el equipo que me ha apoyado en todos los campos para que me convierta en el corredor que soy hoy en día", señaló Vingegaard en el comunicado.

"Es aquí donde puedo desarrollar todo mi potencial. Vamos decididamente a un nivel todavía más elevado juntos", añadió.

Vingegaard, de 26 años, llegó al equipo neerlandés en 2019. Suma 20 victorias en su palmarés. Esta temporada ya ganó tres etapas y la general de la carrera O Gran Camino (antigua Vuelta a Galicia) y la Vuelta al País Vasco.

El mánager general del Jumbo-Visma Richard Plugge señaló que la renovación del danés "conviene perfectamente" al equipo porque "tiene ganas de aprender y es fácil de dirigir".

"Era un diamante en bruto cuando llegó al equipo. Juntos nos hemos desarrollado de manera significativa para finalmente ganar el Tour de Francia", explicó Plugge.

El gran objetivo de Vingegaard en 2023 es renovar su triunfo en el Tour, la carrera por etapas más importante del mundo.

