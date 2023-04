Actor argentino Darín protagonizará serie basada en cómic "El Eternauta"

Buenos Aires (AFP) – El actor argentino Ricardo Darín, protagonista de la multipremiada película "Argentina, 1985", anunció que protagonizará una serie basada en el célebre cómic "El Eternauta" para la plataforma Netflix.

Considerada la obra cumbre de la historieta argentina, "El Eternauta" fue escrita por el guionista Héctor Oesterheld, desaparecido en 1977 durante la dictadura, y dibujada por su compatriota Francisco Solano López. El cómic comenzó a ser publicado en fascículos semanales en 1957 y tuvo numerosas reediciones.

"Estamos por empezar dentro de muy poco tiempo un proyecto enorme, realmente muy complejo, muy complicado hacerlo", declaró Darín a CNN radio Argentina este lunes.

"La historia de 'El Eternauta' en la que está basado el proyecto pretende tener una apertura, tener un alcance un poco más allá de las fronteras de nuestro país. La versión está 'aggiornada' (actualizada, ndlr), basada en el comic real pero hay una nueva versión", explicó el artista.

Protagonista de películas exitosas como "Nueve Reinas", "Relatos Salvajes" y "El Secreto de sus Ojos", Darín viene de ser galardonado en España con el Premio Platino al mejor actor por "Argentina, 1985".

"Estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme, me espera un trabajo muy arduo. Me estoy tratando de preparar porque es una gran exigencia física y mental y creo que va a ser algo que no va a pasar desapercibido", dijo el actor.

La serie de Netflix será dirigida por Bruno Stagnaro.

"El Eternauta" es una historia de ciencia-ficción cuyos héroes son un grupo de sobrevivientes en un mundo invadido por los extraterrestres. Una explosión en el Océano Pacífico seguida de una nieve mortal en Buenos Aires da lugar a la resistencia liderada por Juan Salvo, el hombre que con una suerte de escafandra como traje protector, se transforma en el Eternauta.

Militante político, Oesterheld fue secuestrado en 1977 y permanece desaparecido al igual que sus cuatro hijas -dos de las cuales estaban embarazadas- y tres de sus yernos. Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura (1976-1983), según organismos humanitarios.

