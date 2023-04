"Adoro la competición, es donde aparecen los mejores", dice Butler tras su exhibición

Miami (AFP) – "Me encanta la competición. Ahí es donde aparecen los mejores jugadores", afirmó Jimmy Butler después de anotar 56 puntos este lunes en una trepidante victoria de sus Miami Heat ante Milwaukee Bucks en los playoffs de la NBA.

"No estoy diciendo que yo estoy entre esos mejores jugadores, pero quiero ser visto así", subrayó.

"Quiero salir a competir y hacer todo lo que pueda para ayudar a mi equipo a ganar", afirmó Butler, un jugador que se ha distinguido durante su carrera por épicas actuaciones en playoffs.

El escolta, que lideró a los Heat hasta el subcampeonato en 2020, alcanzó el lunes la cuarta mayor anotación en la historia de la postemporada de la NBA en el triunfo 119-114 de los Heat, que se avanzaron 3-1 en esta serie de primera ronda.

Únicamente Michael Jordan (63 puntos), Elgin Baylor (61) y Donovan Mitchell (57) han logrado más puntos en un juego de playoffs.

La marca de Butler, de 33 años, es también el récord en eliminatorias para un jugador de los Heat, una franquicia que ha contado en el pasado con gigantes como LeBron James, Dwyane Wade y Shaquille O'Neal.

Ovacionado con cánticos de "MVP" por su afición, Butler quiso destacar el trabajo que pusieron sus compañeros para que él pudiera firmar su exhibición.

"Este partido ha sido un esfuerzo de todo el equipo", recalcó. "Sé que todo el mundo mira a los 56 puntos, pero si mis compañeros no me hacen llegar la pelota, o no me colocan buenas pantallas, este partido es muy diferente".

"Esta noche han entrado muchos tiros pero mis compañeros me pasaban el balón y me decían que atacara. Cuando tienes compañeros así, pasan cosas buenas", insistió.

Miami, que clasificó a los playoffs en el repechaje, está ahora a solo un triunfo de eliminar a los Bucks de Giannis Antetokounmpo, el líder de la Conferencia Este en la fase regular.

