Alcaraz apunta al doblete en Madrid

Madrid (AFP) – El joven tenista español Carlos Alcaraz se erige en el gran favorito en el Torneo de Madrid, en el que no estarán el número uno del mundo, Novak Djokovic, ni el español Rafa Nadal, ambos lesionados.

Alcaraz, vigente campeón del Masters 1000 de Madrid, aterriza en la capital española en busca del doblete tras iniciar con éxito su gira en tierra batida ganando el domingo pasado por segundo año consecutivo el Torneo de Barcelona imponiéndose a Stefanos Tsisipas.

El joven murciano, número dos del mundo y primer favorito en la tierra de la Caja Mágica madrileña, iniciará su recorrido frente al ganador del duelo entre el finlandés Emil Ruusuvuori y el francés Ugo Humbert.

"Con el nivel que he mostrado en Barcelona ganando el título, vengo aquí con mucha confianza", afirmó este martes Alcaraz, de 19 años, en la Caja Mágica madrileña.

'Al 100%'

"Físicamente me encuentro al 100% con muchas ganas de empezar aquí", añadió el número dos del mundo.

Elogiado como el heredero del ganador de 22 Grand Slam Rafa Nadal, Alcaraz insiste en que no quiere ser "el relevo de nadie, sino construir mi propia historia".

El murciano, que en la última edición del torneo madrileño, eliminó a Rafa Nadal y a Novak Djokovic, no podrá medirse en esta ocasión con ninguno de los dos, mientras sigue a la caza de número uno del mundo.

Nadal, que ya se perdió Montecarlo y Barcelona, anunció el 20 de abril que tampoco estaría en Madrid por su lesión muscular en la cadera.

Cinco veces ganador del trofeo madrileño, el de Manacor sigue sin iniciar su temporada en tierra batida, mientras mantiene como objetivo el torneo de Roland Garros para el que falta un mes.

"Rafa se está recuperando, creo que falta poco para que pueda volver a competir", se mostró esperanzado en la capital española su tío y exentrenador Toni Nadal.

Tampoco estará en Madrid Djokovic, ganador en tres ocasiones del torneo, por una lesión en codo.

"Cuando no están los mejores digamos que es un poquito más fácil", admitió Alcaraz este martes, aunque "no nos confiamos por las grandes bajas que ha habido, que es una pena no poder disfrutarlas en vivo".

Sin el rey de la tierra batida ni el número uno del mundo, Alcaraz podría tener que medirse en octavos de final a Alexander Zverev, finalista en 2022.

El alemán sigue ganando sensaciones tras volver a la competición en el Open de Australia después de recuperarse de su grave lesión en el tobillo sufrida en Roland Garros.

Sin Jabeur

De seguir más adelante, Alcaraz tal vez tendría que volver a enfrentarse en la final a Tsitsipas.

El griego llega a Madrid tras caer contra el español en la final del torneo de Barcelona y ser cuartofinalista en Montecarlo, donde no estuvo Alcaraz por lesión.

"En las últimas semanas he jugado algunos partidos que me han permitido tener una perspectiva de cuales son mis puntos fuertes y la manera en que puedo ganar puntos sobre tierra batida", dijo este martes Tsitsipas.

"Ahora ya tengo jugados algunos partidos en tierra batida. Me considero como un buen candidato para este torneo porque he tenido buenos resultados últimamente", añadió.

El griego va por el otro lado del cuadro, al igual que el ruso Daniil Medvedev, número tres del mundo.

En la Caja Mágica también habrá que seguir a dos hombres en forma: el danés Holger Rune, reciente finalista en Montecarlo y vencedor en Múnich, y el ruso Andrey Rublev, ganador en el Principado y finalista en Banja Luka.

En el cuadro femenino, la baja de la vigente campeona del título madrileño, la tunecina Ons Jabeur, por un problema en el gemelo izquierdo, parece despejar el camino para que la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, se haga con la victoria en la Caja Mágica.

© 2023 AFP