Jimmy Butler explota con 56 puntos y deja a Bucks al borde de la eliminación

Miami (AFP) – Con una obra maestra de 56 puntos de Jimmy Butler, los Miami Heat vencieron este lunes 119-114 a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y se avanzaron 3-1 en esta serie de primera ronda de los playoffs de NBA.

Los Bucks, el primer sembrado de la Conferencia Este, necesitan ahora ganar tres partidos consecutivos para evitar la eliminación ante los Heat, que clasificaron a la postemporada en el repechaje.

Milwaukee llegó a dominar por 15 puntos de ventaja en la cancha de los Heat impulsados por la vuelta de Antetokounmpo que, tras dos partidos de baja por una lesión de espalda, brilló con un triple doble de 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

Pero el regreso del astro griego se vio completamente opacado por una exhibición de dimensiones históricas de Jimmy Butler, que logró sus 56 puntos con una serie de 19/28 en tiros de campo y le agregó 9 rebotes.

Hasta este lunes, únicamente cinco jugadores en la historia habían logrado al menos 56 puntos en un juego de playoffs, ninguno de ellos con el uniforme de los Heat.

Butler unió así su nombre a la exclusiva lista que formaban Michael Jordan (63 y 56 puntos), Elgin Baylor (61), Donovan Mitchell (57), Charles Barkley (56) y Wilt Chamberlain (56).

"Esto no es fácil. Ellos tienen defensores increíbles que me hacen pelear por cada canasta pero yo también tengo compañeros increíbles que me dicen que siga siendo agresivo, que siga atacando. Se siente bien ser los Miami Heat ahora mismo", declaró Butler, ovacionado por su público con cánticos de "MVP".

"Sobre el MVP, no sé. Creo que (el MVP) es Joel Embiid, para ser brutalmente honesto", dijo Butler sobre su excompañero en los Sixers. "Pero para mi equipo, hacer esto, de esta manera, en esta atmósfera y para esta ciudad, es enorme".

"¡Esta es mi casa!"

Conocido por crecerse en los momentos más calientes de los playoffs, Butler arrancó el partido con un asombroso primer cuarto de 22 puntos, incluidos 20 seguidos de Miami.

Antes de que comandara también la trepidante remontada final, los Bucks parecían tener encarrilado un triunfo con el que hubieran igualado la serie antes de volver a su fortín de Milwaukee para el quinto partido del miércoles.

Con pocas señales de sus problemas físicos, Antetokounmpo dominaba la pintura de los Heat a su antojo e incluso se permitía lujos como un espectacular pase sin mirar al cubano Brook López, que el lunes fue su mejor escudero con 36 puntos y 11 rebotes.

A falta de ocho minutos para el final, el técnico Erik Spoelstra introdujo a Butler en cancha cuando los Bucks tenían una ventaja de 89-98.

A partir de ese momento, el ex escolta de los Chicago Bulls se elevó por encima de todos y, anotando de todas posiciones, logró que los Heat se colocaran por primera vez por delante en el marcador a falta de tres minutos.

"¡Esta es mi casa!", clamó tras uno de sus tres triples el escolta, quien ya lideró a los Heat hasta las Finales de 2020, perdidas frente a Los Angeles Lakers.

Con los Bucks prácticamente noqueados, Butler finiquitó el triunfo con un total de 21 puntos en el último cuarto, desatando la euforia entre sus 20.000 aficionados del Kaseya Center.

"Tuvimos nuestras oportunidades en el último cuarto, pero no hicimos suficientes jugadas en ninguno de los dos lados, y ellos sí lo hicieron", lamentó el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer.

La jornada de playoffs del lunes también deparaba el cuarto partido de la serie del Oeste entre los Memphis Grizzlies y los Lakers, que dominan por 2-1.

