Acuerdo Microsoft-Activision: tres cosas clave que debe saber

San Francisco (AFP) – Microsoft, que ya posee Xbox, se embarcó hace más de un año en la adquisición de la empresa estadounidense de videojuegos Activision Blizzard, por 68.700 millones de dólares, lo que convertiría al gigante informático en la tercera potencia mundial de videojuegos.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido, preocupada por la falta de competencia en el sector de los juegos online, bloqueó la fusión el miércoles, pero las dos compañías apelarán.

A continuación, tres cosas clave sobre la transacción:

El tercer titán

De concretarse, la compra de Activision Blizzard, el fabricante de juegos icónicos como "Call of Duty" y "Candy Crush", convertiría a Microsoft en la tercera compañía de videojuegos por facturación, solamente por detrás de Tencent y Sony.

El gigante chino Tencent reina tanto en Asia, el mercado más grande de la industria, como en el resto del mundo, gracias a sus inversiones. En particular, es dueño de Riot Games, detrás del éxito planetario "League of Legends", y tiene acciones en el estudio francés Ubisoft ("Assassin's Creed", "Just Dance"...) y Activision.

La japonesa Sony ha visto crecer la participación de sus consolas y videojuegos en sus ingresos. Las ventas de la última generación de PlayStation han superado las del Xbox de Microsoft.

Microsoft, por su parte, se ha expandido más allá de las consolas, en particular con la adquisición del estudio sueco Mojang, creador de "Minecraft" en 2014 y ZeniMax Media en 2020, detrás de franquicias como "Elder Scrolls" o "Fallout".

Guerra de caramelos

Para continuar su expansión, Microsoft necesita contenido, crucial para captar y retener jugadores.

La firma de análisis de datos Statista indicó que solamente los ingresos de los juegos de aplicaciones móviles alcanzaron 267.000 millones de dólares en 2022.

Según Active Player, especialista en estadísticas de juegos, el año pasado "Call of Duty: Warzone", la versión más popular del famoso videojuego, tenía más de 50 millones de jugadores mensuales.

Y son más de 200 millones los que combinan caramelos cada mes en las filas del "Candy Crush", de acuerdo con su fabricante, King, adquirida por Activision en 2016.

La adquisición de Blizzard en 2008 también trajo juegos exitosos como "World of Warcraft", "Diablo" y "Overwatch". El éxito de este último fue tal que dio pie a la creación de un campeonato, la "Overwatch League", uno de los ejemplos más destacados del desarrollo de los e-sports.

Con estos nuevos títulos, Microsoft busca ampliar la oferta de Xbox Game Pass, que acaba de superar los 25 millones de suscriptores. La plataforma permite tanto la posibilidad de descargar videojuegos en un medio físico como también jugarlos de forma remota, a través de la nube.

Activision Blizzard también es un objetivo interesante para Microsoft porque lleva varios años centrado en los juegos para móviles, el principal vector de crecimiento de la industria, que ya representa casi la mitad de su facturación.

Hostil a las mujeres

En los meses previos al anuncio de la adquisición, en enero de 2022, Activision Blizzard, con sede en Santa Mónica, California, enfrentó repetidas acusaciones sobre la gestión de su personal.

Una agencia estatal de California inició una demanda alegando acoso sexual, discriminación étnica y machismo contra las empleadas del grupo.

Desde entonces, Activision Blizzard llegó a un acuerdo con otra agencia (EEOC), esta vez federal, que prevé la creación de un fondo de compensación para víctimas de acoso, dotado con 18 millones de dólares.

El director ejecutivo de Activision Blizzard, Bobby Kotick, se disculpó con los empleados del grupo y anunció, a fines de octubre, una política de "tolerancia cero" contra el acoso.

La empresa sigue siendo objeto de varias demandas por acoso y discriminación.

