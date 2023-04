"Alcaraz ha logrado tantas cosas que ya es increíble", dice Medvedev

Madrid (AFP) – El ruso Daniil Medvedev, número tres del mundo, elogió este miércoles al español Carlos Alcaraz, quien, a sus 19 años, "ha logrado tantas cosas que es increíble".

Anuncios Lee mas

"Alcaraz ya logró tantas cosas en el tenis, que ya es increíble y tiene muchos años por delante", dijo Medvedev en rueda de prensa en el Masters 1000 de Madrid.

El ruso, segundo favorito en Madrid, consideró que "habría un montón de cosas que decir, pero será más fácil decirlas cuando tenga 35 años y veamos exactamente sus logros", afirmó.

Medvedev incidió en sus dificultades para jugar en tierra batida y no cree que su juego sobre esta superficie pueda cambiar mucho.

"El caso es que si quiero jugar mejor en tierra, tengo que practicar más, pero tengo una mejor capacidad para jugar en pista dura y al final se trata de prioridades", dijo.

"Por ejemplo, no puedo, antes del Open de Australia decirme a mí mismo que dos semanas de la pretemporada las voy a dedicar a jugar en tierra batida porque no estamos 100% seguros de que me vaya a ayudar", explicó.

Medvedev nunca ha tenido éxito en Madrid, pese a que admite que las condiciones ambientales deberían ayudar a su juego.

"Es una tierra batida más dura como en Roland Garros, no es la tierra batida donde las piernas y las pelotas se clavan en el suelo", afirmó.

"También está la altitud. Por lo que veo en los resultados de muchas personas, debería poder jugar mejor aquí que quizás en otros torneos de tierra batida. Hasta ahora, no he podido, pero cada año es una oportunidad", afirmó el tenista ruso.

Medvedev tendrá como primer contrincante en Madrid al ganador del duelo entre el británico Andy Murray y el italiano Andrea Vavassori.

© 2023 AFP