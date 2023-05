Alcaraz acelera en Madrid a la espera de Zverev

Madrid (AFP) – El español Carlos Alcaraz, vigente campeón, avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Madrid, este domingo apartando al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 7-5, en una hora y media.

El número dos del mundo se medirá por un plaza en cuartos de final al alemán Alexander Zverev, repitiendo de manera anticipada el cruce de la final del pasado año, que ganó el joven tenista español.

"Va ser diferente a la final del año pasado. Está jugando muy bien", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras el partido.

"Todo el mundo sabe lo buen jugador que es, los grandes golpes que tiene, vamos a intentar dominar, hacer nuestro mejor partido de resto y tengo ganas de medirme contra él", afirmó el español tras lograr su pasaporte a octavos.

El reciente ganador del torneo de Barcelona desplegó todo un repertorio de golpes este domingo en un partido en el que se le notó mucho más cómodo que en su entrada en liza en Madrid contra el finlandés Emil Ruusuvuori.

'Partido completo'

En ese partido, Alcaraz empezó perdiendo el primer set antes de recuperarse.

"Hoy ha sido un partido muy completo. Me he movido bien, no he perdido mi esencia que es jugar agresivo con grande golpes y dominando casi todo el rato, me da muchísima confianza de cara a lo que viene", explicó.

Animado por una Caja Mágica entregada, Alcaraz empezó rompiendo de entrada el saque de su rival y confirmando con su servicio un 2-0, que ya fue insalvable para Dimitrov en el primer set.

El español todavía rompió una vez más para 5-2 y cerrar la manga con su saque.

Empezó mejor el búlgaro en el segundo set, apoyado en su saque y dio más problemas al español con unos intercambios en los que ambos deleitaron al público con sus golpes.

Dimitrov rompió el servicio de Alcaraz en el sexto juego, pero el murciano respondió inmediatamente devolviendo la rotura.

Con 5-5 en el marcador, Alcaraz se anotó una nueva rotura para ponerse por delante y cerrar la manga y el partido con su saque en una hora y media en medio de una Caja Mágica enfervorecida.

"Noto que hay mucha gente detrás de mí, apoyándome, me agrada muchísimo que haya tanta gente así", aseguró, al ser preguntado por la 'Alcarazmanía' en rueda de prensa.

El español espera ya en octavos a un Zverev, dos veces ganador en Madrid, que este domingo arrolló al francés Hugo Grenier 6-1 y 6-0 en apenas 56 minutos.

Swiatek no falla

Otro de los aspirantes al título sobre la tierra de Madrid, el ruso Andrey Rublev también está ya en octavos tras ganar al japonés Yoshihito Nishioka 6-2, 7-5.

El ganador de Montecarlo se medirá en la siguiente fase a su compatriota Karen Kachanov.

Al igual que Alcaraz, en el cuadro femenino, la gran favorita Iga Swiatek cumplió con las expectativas imponiéndose con autoridad a la estadounidense Bernarda Pera por 6-3 y 6-2.

Swiatek, que el pasado año no pudo estar en Madrid por lesión, apenas necesitó 1 hora y 15 minutos para superar a la estadounidense.

Ganadora hace una semana en Stuttgart, la polaca apunta en Madrid al único gran torneo de tierra que todavía no figura en su palmarés.

"Creo que tuve una actuación muy sólida hoy. Estoy feliz porque estoy muy concentrada en este torneo y puedo mantener mi nivel", explicó Swiatek en rueda de prensa tras su encuentro.

Swiatek se medirá por una plaza en cuartos de final a la rusa Ekaterina Alexandrova que se impuso a la china Qinwen Zheng 7-5, 4-6, 6-2.

