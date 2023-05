Alcaraz arrolla a Zverev para llegar a cuartos en Madrid

Madrid (AFP) – El español Carlos Alcaraz se metió en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid arrollando este martes al alemán Alexander Zverev 6-1, 6-2 en una reedición de la final del pasado año.

"He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar, he ido al ataque todo el rato, y sobre todo, he restado muy bien", afirmó el número dos del mundo tras 1 hora y 22 minutos de partido.

El último ganador del Open de Estados Unidos arrancó pronto en el primer set rompiendo el servicio del alemán para ponerse 2-0 por delante, tras salvar su rival dos puntos de break, y confirmar con su saque el 3-0.

La ventaja fue insuperable para Zverev, que vio cómo en el sexto juego el español le remontó un 40-0 abajo para acabar rompiendo su servicio y cerrar la manga con su saque.

En el segundo set, Zverev mejoró, pero sólo pudo aguantar hasta el quinto juego en que Alcaraz volvió a romperle el servicio con su segunda bola de break para ponerse por delante 3-2 y ganar los tres juegos siguientes para llevarse el set y el partido.

Alcaraz se medirá por un plaza en semifinales al ruso Karen Kachanov, que venció este martes a su compatriota y reciente ganador en Montecarlo Andrey Rublev 7-6 (10/8), 6-4.

En el primer set, los dos se mostraron muy sólidos sin ofrecer ninguna rotura al adversario hasta llegar al desempate, donde Kachanov acabó llevándose la manga en su cuarta bola de set.

En el segundo set, Kachanov, semifinalista en Miami y en el Open de Australia, rompió el saque de su rival para ponerse 2-1, una ventaja que Rublev ya no podría volver a colmar.

El alemán Daniel Altmaier, número 92 del mundo, ganó al español Jaume Munar 6-3 y 6-0.

El alemán, que entró en el cuadro principal de Madrid por la baja del español Pablo Carreño, se medirá en cuartos al croata Borna Coric vencedor del español Alejandro Davidovich 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/5).

El ruso Aslan Karatsev eliminó al número tres del mundo Daniil Medvedev 7-6 (7/1) y 6-4 y se medirá en cuartos al chino Zhizhen Zhang, ganador este martes del estadounidense Taylor Fritz 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/8).

Zhang se convirtió en el primer tenista chino en meterse en unos cuartos de final de un Masters 1000.

Karatsev, procedente de la ronda clasificatoria, apartó a Medvedev, en 1 hora y 36 minutos sobre la tierra de la Caja Mágica madrileña, una superficie en la que admite no sentirse a gusto.

El número tres del mundo rompió pronto el servicio de su rival, pero Karatsev respondió inmediatamente para ponerse 2-2.

A partir de ahí mantuvieron su saque para mandar el partido al tie-break, donde Karatsev se impuso con autoridad.

En el segundo set, Karatsev, número 121 del mundo, rompió el saque de Medvedev para ponerse 3-2 consiguiendo una ventaja suficiente para acabar llevándose la manga y el partido.

El alemán Jan Lennard Struff eliminó al argentino Pedro Cachín tras imponerse en un largo partido de dos horas y media Jan-Lennard Struff 7-6 (9/7), 6-7 (7/9), 6-3.

El germano se medirá en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas, que se impuso con autoridad al español Bernabé Zapata 6-3, 6-1 en el último encuentro del día.

-- Resultados de la 7ª jornada del Masters 1000 de Madrid:

- Individual masculino (octavos de final):

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Alexander Zverev (GER/N.13) 6-1, 6-2

Daniel Altmaier (GER) derrotó a Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-0

Karen Khachanov (RUS/N.10) derrotó a Andrey Rublev (RUS/N.5) 7-6 (10/8), 6-4

Aslan Karatsev (RUS) a Daniil Medvedev (RUS/N.2) 7-6 (7/1), 6-4

Borna Coric (CRO/N.17) a Alejandro Davidovich (ESP/N.29) 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/5)

Zhang Zhizhen (CHN) a Taylor Fritz (USA/N.8) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/8)

Jan-Lennard Struff (GER) a Pedro Cachín (ARG) 7-6 (9/7), 6-7 (7/9), 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) a Bernabé Zapata (ESP) 6-3, 6-1

