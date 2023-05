Autoridades investigan a la NFL por denuncias de discriminación y acoso

Nueva York (AFP) – Los fiscales generales de los estados de Nueva York y California anunciaron el jueves la apertura de una investigación conjunta sobre acusaciones de discriminación laboral y acoso en la liga de football americano (NFL).

Anuncios Lee mas

Tanto la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como el de California, Rob Bonta, avanzaron que investigarán señalamientos presentados por antiguas empleadas de la NFL contra personal masculino de la liga.

Además de constatar qué tipo de respuesta dio la competición a estos casos, las indagatorias también abordarán denuncias sobre diferencias salariales entre hombres y mujeres y discriminación racial y de género en la NFL, la liga deportiva más rica del mundo.

"Ninguna persona debería tener que soportar nunca el acoso, la discriminación o el abuso en el lugar de trabajo", afirmó James en un comunicado. "No importa lo poderosa o influyente que sea, ninguna institución está por encima de la ley y nos aseguraremos de que la NFL se haga responsable".

James y Bonta enviaron citaciones a la NFL el jueves en busca de información relevante sobre disparidades en la remuneración entre hombres y mujeres y posibles casos de acoso y discriminación.

"Tenemos serias preocupaciones sobre el papel de la NFL en la creación de un ambiente de trabajo extremadamente hostil y perjudicial. Ninguna empresa es tan grande como para evitar rendir cuentas de sus acciones", dijo Bonta. "California no tolerará ninguna forma de discriminación".

En su exposición, los fiscales citaron un reporte de 2022 del diario The New York Times que recopilaba acusaciones de más de 30 ex empleadas de la NFL por distintos tipos de discriminación, tanto racial como por género y edad, así como presuntas represalias sufridas tras presentar quejas ante la división de recursos humanos de la NFL.

Los equipos de la NFL, que cuenta con más de un millar de empleados en Nueva York y California, tienen un valor promedio estimado de 4.470 millones de dólares, con los Dallas Cowboys encabezando la lista con unos 8.000 millones de dólares.

© 2023 AFP