El jefe de la diplomacia de EEUU para América Latina recibe a Guaidó

Washington (AFP) – El opositor venezolano Juan Guaidó vivió este viernes una de cal y otra de arena, al ser recibido por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina pese a que su partido le retiró el apoyo para las primarias.

El dirigente opositor perdió en las últimas horas el respaldo del partido en el que militaba para las primarias de octubre, en las que se elegirá al rival del mandatario Nicolás Maduro para las elecciones de 2024.

Pero fue recibido en el Departamento de Estado por el jefe de la diplomacia para América Latina, Brian Nichols.

"Le agradecí por su valiente defensa en nombre del pueblo venezolano", escribió Nichols en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que aparecen ambos.

Al encuentro asistió Juan González, principal consejero del presidente Joe Biden para la región, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca que ha pedido el anonimato.

Guaidó llegó a Miami a finales de abril procedente de Colombia, de donde afirma haber sido expulsado. Esta semana viajó a Washington con una agenda muy cargada: intervenciones en dos centros de reflexión, encuentros con congresistas y la reunión con Nichols, que se había mantenido en suspense hasta el último momento.

"Elecciones libres"

Estados Unidos no reconoce a Maduro por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y hasta ahora ha apoyado a Guaidó, pese a que la propia oposición puso fin en enero al gobierno interino que presidía.

"Seguimos luchando para que se vuelva a la democracia mediante elecciones libres y justas y se ponga fin a los abusos de los derechos humanos", tuiteó Nichols.

En la misma red social, Guaidó le dio las "gracias por su respaldo y compromiso".

"Abordamos la necesidad de presionar al régimen de Maduro para que regrese al proceso de México, mantener la exigencia de elecciones libres en Venezuela y proteger a quienes están en el terreno defendiendo la democracia", afirmó el opositor en un tuit.

El diálogo en México entre el gobierno venezolano y la oposición sigue bloqueado desde noviembre de 2022 porque el chavismo lo condiciona al cese de las sanciones estadounidenses en Venezuela, reforzadas hace cuatro años en un intento por forzar la caída de Maduro.

Washington se resiste a levantarlas hasta que se celebren elecciones transparentes pero reconoce que los tiempos han cambiado y ha tanteado el terreno con un canje de prisioneros en octubre y la flexibilización de las sanciones para permitir que Chevron reanudara la extracción limitada de petróleo en Venezuela, como parte de un esfuerzo por mantener bajos los precios mundiales de crudo.

Es consciente además de que la región se ha inclinado claramente hacia la izquierda, sobre todo en países claves como Colombia y Brasil.

No a la resignación

Guaidó le pide que no pise el acelerador.

Su mensaje es claro: "No normalizar las relaciones con Maduro" porque "no da resultado normalizar una dictadura, no mejora la situación geopolítica, no tiene consecuencias económicas", explicó este viernes durante una charla en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Se critica mucho el sistema de sanciones pero "son las herramientas que tenemos", dijo Guaidó.

En su opinión, "si algo necesita hoy la democracia no es resignación" ni "aproximar amablemente a un dictador" sino "una ventana de oportunidad".

"Se ha hecho de todo en Venezuela: hemos protestado miles de veces, a mucho riesgo, hemos unido a la oposición (...) hemos intentado negociaciones, hemos ido a elecciones, hemos ganado elecciones, hemos deslegitimado al régimen, hay herramientas" de lucha, enumeró.

"No hemos llegado al objetivo pero hemos debilitado profundamente a un régimen", añadió Guaidó, quien insistió en que entiende que haya ciudadanos escépticos pero "la primera potencia del mundo no".

