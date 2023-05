Alcaraz se regala por su 20 cumpleaños una nueva final en Madrid

Madrid (AFP) – El español Carlos Alcaraz, número dos mundial y defensor del título, se regaló a sí mismo una nueva final en el Masters 1000 de Madrid, gracias a su victoria este viernes en semifinales sobre el croata Borna Coric (20º) por 6-4 y 6-3.

Fue en el día en el que el joven murciano cumplía 20 años, algo que pudo celebrar de manera perfecta en una Caja Mágica rendida a su nuevo ídolo.

"La verdad es que es increíble cumplir con vosotros mi 20 cumpleaños, cada año lo cumplo aquí. Cumplí 18 contra Rafa (Nadal), los 19 ganando un partido increíble contra (Cameron) Norrie. Ahora 20 aquí pasando a la final, cada año es súper especial", dijo Alcaraz a los hinchas en un mensaje en la pista.

El domingo, en el partido por el título, Alcaraz tendrá un adversario inesperado, el alemán Jan-Lennard Struff (65º), que derrotó en la segunda semifinal al ruso Aslan Karatsev (121º) por 4-6, 6-3 y 6-4.

Ante Coric, el jugador español hizo un partido sólido y fue capaz de llevar la iniciativa.

"Él está bien físicamente. Ha habido un momento que me he repetido que estoy hecho un toro y que yo podía, eso me ha ayudado. Muy contento con el nivel que he mostrado durante todo el partido, sin altibajos", celebró.

Alcaraz, pupilo de Juan Carlos Ferrero, se perdió el Abierto de Australia a principios de año por lesión y solo pudo iniciar su temporada en febrero. En la capital española aspira a su cuarto título de 2023, después de los logrados en Buenos Aires, Indian Wells y Barcelona.

En tierra batida acaba de obtener su 18ª victoria del año en 19 partidos disputados, un balance prometedor a tres semanas de Roland Garros (28 mayo-11 junio).

Si revalida su título en Madrid, Alcaraz solo tendría que jugar un partido en Roma la próxima semana para reinstalarse de nuevo en el número 1 de la clasificación mundial, en detrimento del serbio Novak Djokovic.

El pasado septiembre, 'Carlitos' se había convertido en el número uno más joven de la historia tras ganar su primer título del Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos.

'Lucky loser'

En la otra semifinal, Struff, que entró al cuadro en calidad de 'lucky loser', cerró el paso a Karatsev por 4-6, 6-3 y 6-4.

En la segunda ronda de la fase previa, Karatsev había ganado a Struff por 6-4 y 6-2, el pasado 25 de abril. Pero esta vez el alemán salió victorioso tras casi 2 horas y 20 minutos de combate.

Struff ya dio la gran sorpresa en cuartos de final al derribar al número cinco mundial, el griego Stefanos Tsitsipas, por 7-6 (7/5), 5-7 y 6-3.

El tenista alemán está viviendo un torneo increíble en Madrid. El pasado junio había desaparecido del 'Top 100' después de una lesión en el pie derecho y ahora, a sus 33 años, tendrá el lunes la mejor clasificación de su carrera, entrando al puesto 28 como mínimo.

Entró al cuadro principio de Madrid pese a haber caído en la fase previa, ya que hubo una baja de última hora que le permitió ser 'lucky loser'.

Hasta ahora, Struff solo jugó una final en su carrera ATP, la que perdió en 2021 en Múnich ante el georgiano Nikolaz Basilashvili.

Para Karatsev (28 años), semifinalista en el Abierto de Australia de 2021, haber llegado a semifinales en Madrid supone poder acercarse al 'Top 50' en la próxima lista de la ATP.

El sábado, la final femenina en Madrid medirá a las dos primeras del mundo, la polaca Iga Swiatek contra la bielorrusa Aryna Sabalenka.

