Los Lakers de LeBron machacan a Warriors; Butler impulsa a Miami

Los Angeles (AFP) – Guiados por el infatigable LeBron James, Los Angeles Lakers arrasaron este sábado 127-97 a los Golden State Warriors y se adelantaron 2-1 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA, mientras los Miami Heat también tomaron el control de su serie ante los New York Knicks en el Este.

LeBron, de 38 años, se acercó al triple doble con 21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, incluso después de un primer cuarto insólito en el que no lanzó una sola vez a canasta por primera vez en su carrera de playoffs.

Después de su desastrosa actuación en la derrota del jueves, el pívot Anthony Davis fue de nuevo un coloso en ambos lados de la pista acumulando 25 puntos, 13 rebotes, 3 robos y 4 tapones.

Su defensor, Draymond Green, cargó con problemas de faltas todo el juego y se retiró con 2 puntos y 2 rebotes.

Stephen Curry, la estrella de los vigentes campeones, se quedó en 23 tantos y Klay Thompson en 15.

El choque arrancó con una de las características rachas anotadoras de D'Angelo Russell. El talentoso pero irregular base clavó tres triples y encestó una bandeja sin fallos para encargarse de los primeros 11 puntos de los Lakers en el partido.

A la ofensiva de Russell, que terminó el juego con 21 puntos, respondió en el otro lado Klay Thompson, uno de los mejores francotiradores de la historia.

El escolta, que brilló con ocho triples en el triunfo de los Warriors del jueves, alargó su inspiración con otros tres tan solo en el primer cuarto, pero después se fue apagando ante la intensa y solidaria defensa que desplegaron el sábado los locales.

Primer cuarto en 0

Los Warriors llegaron con siete puntos de ventaja (30-23) al cierre de un primer cuarto que LeBron terminó con 0 puntos.

El alero, máximo anotador de la historia de la NBA, no lanzó un solo tiro a canasta en el primer parcial por primera vez en los 275 partidos de playoffs de su carrera.

LeBron tardó cuatro minutos del segundo cuarto en hacer su primer intento y seis en inaugurar su casillero desde la línea de tiros libres.

Con el despertar ofensivo de su estrella, los Lakers se abocaron a un trepidante parcial de 30-8 para irse con 11 puntos de ventaja al descanso (59-48).

A los Warriors les fallaba la puntería, con solo 8 triples convertidos de 24, y ni siquiera los intentos casi en solitario de Curry les servían esta vez para acortar la distancia.

Varias genialidades del base y una demoledora volcada de Andrew Wiggins sobre Davis amagaron con invertir la tendencia y reflotar a los vigentes campeones, pero LeBron James no permitió que sus compañeros bajaran la intensidad.

El alero marcó el tono defensivo luchando cada pelota hasta llegar a saltar por encima de aficionados en la grada.

También dirigió la ofensiva y culminó varios contragolpes con una energía asombrosa después de dos décadas compitiendo al máximo nivel.

De su mano, los Lakers se mantuvieron a una distancia prudente y la elevaron por encima de los 20 puntos en el arranque del último cuarto.

A nueve minutos del final, cuando el marcador ya señalaba un inabordable 98-72, el técnico Steve Kerr envió al banquillo a todos los titulares de los Warriors pensando ya en el cuarto partido del lunes de nuevo en Los Ángeles.

Regreso triunfal de Butler

En un regreso triunfal de su estrella Jimmy Butler, los Miami Heat vencieron en su cancha por un rotundo 105-86 a los New York Knicks y tomaron otra vez el control de esta semifinal del Este por un global de 2-1.

Butler, que causó baja en la derrota del martes por un esguince en el tobillo derecho, resultó imparable para la defensa neoyorquina con 28 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

El escolta dio un gran susto en el tercer cuarto al resentirse aparentemente del esguince que se produjo en el primer juego de la serie.

Butler resbaló en una entrada a canasta y se dobló el tobillo, lo que le hizo cojear durante las siguientes jugadas.

A pesar de que los Heat ya tenían una amplia ventaja en el marcador, el aguerrido escolta se mantuvo en pista hasta certificar el triunfo.

"Sienta bien conseguir una victoria en casa delante de nuestros fans", dijo Butler, una de las grandes estrellas de estos playoffs con 35,5 puntos por partido de media.

"Me siento cómodo y con confianza", aseguró. "Mis compañeros tienen mucho que ver con eso. Siempre se aseguran de que tome el balón en los puntos en que me siento cómodo y me dejan ser agresivo".

Por los Knicks, el ala-pívot Julius Randle tuvo otra decepcionante jornada con 10 puntos, en una serie de 4/15 en tiros de campo, y 14 rebotes mientras el base Jalen Brunson llegó a 20 puntos pero con una escasa efectividad (7/20).

Miami, octavo cabeza de serie del Este, es una de las grandes sorpresas de estos playoffs después de eliminar en primera ronda a los Milwaukee Bucks, el mejor equipo de la fase regular.

