Matthews gana la tercera etapa del Giro y Evenepoel araña un segundo

Melfi (Italia) (AFP) – Ocho años después, el australiano Michael Matthews se reencontró con la victoria en el Giro de Italia al conquistar este lunes la tercera etapa, en la que Remco Evenepoel arañó un segundo más sobre su rival Primoz Roglic.

En esta etapa de transición, disputada sobre 216 kilómetros entre Vasto y Melfi, el corredor del Jayco-Alula se impuso al esprint por delante del danés Mads Pedersen y de su compatriota Kaden Groves.

Los tres hombres lograron quedarse en el primer grupo del pelotón después de las dos subidas del día, situadas a una treintena de kilómetros para meta, contrariamente a otros corredores como el británico Mark Cavendish, que se quedó atrás.

Para Matthews, de 32 años, es la décima victoria de etapa en una gran Vuelta. Ha ganado cuatro etapas en el Tour de Francia, tres en la Vuelta a España y tres en el Giro, la última este lunes, ocho años después de su último triunfo en la carrera italiana, en 2015.

"No tengo palabras, estos tres últimos meses han sido difíciles. Así que ganar una etapa es excepcional, es más de lo que habría podido imaginar", indicó el veterano australiano, que alabó el trabajo de su equipo en esta jornada en la que la lluvia hizo acto de presencia por primera vez en este Giro.

Los líderes de la clasificación general, como estaba previsto, pasaron una etapa tranquila, como Remco Evenepoel, muy relajado. Incluso corredores del Astana le regalaron un huevo en un ambiente distendido. Pero aun así el belga tuvo la iniciativa para ganar el último esprint intermedio y embolsarse tres segundos de bonificación, por los dos de Roglic, que iba a rueda.

"Quería estar delante debido a la lluvia y no dejar que Primoz se llevase las bonificaciones solo. Eso no me costó mucha energía", comentó.

El martes, media montaña

En la general, el campeón del mundo cuenta ahora con 32 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida y 44 sobre su rival esloveno, tercero. Filippo Ganna y Brandon McNulty desaparecen del Top 10.

En una etapa por momentos tediosa, una primera selección se hizo en las dos subidas sucesivas de Monticchio (6,3 km a 6,4% de pendiente media) y de Valico La Croce (2,6 km al 7,6%), a una treintena de kilómetros para meta.

El francés Thibaut Pinot buscó los puntos de la montaña y se vistió el maillot azul de mejor escalador.

El martes, en la salida de Venosa, la ruta tenderá hacia arriba con una etapa de media montaña con tres puertos a más de 1.000 metros de altitud, entre ellos la llegada en alto de Lago Laceno, al término de una subida de 9,6 kilómetros al 6,2% de desnivel medio.

Una etapa que podría servir para que el líder Remco Evenepoel se quite la presión de portar la maglia rosa en favor de una escapada.

