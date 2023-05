Alcaraz cae en Roma ante Marozsan, el 135º jugador mundial

Roma (AFP) – El español Carlos Alcaraz, que recuperará el próximo lunes el número 1 mundial, fue batido este lunes en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma por el húngaro Fabian Marozsan (135º), 6-3 y 7-6 (7/4).

A menos de dos semanas del comienzo de Roland Garros, en el que será uno de los principales favoritos, el prodigio español de 20 años, que llegaba a la capital italiana tras ganar en Barcelona y en Madrid, fue sorprendido por Marozsan, de 23 años, que mostró un altísimo nivel.

"Soñé con esto anoche"

"Soñé con esto anoche... Traté de hacer algo especial, con la esperanza de ganar algunos juegos o incluso un set. Pero acabo de vencer al número 1 mundial, el mejor de nuestro deporte, estoy muy feliz", dijo el héroe del día en el Foro Itálico.

"No jugué demasiado bien, él ha estado a un nivel muy alto y no lo he podido seguir. Lo ha sabido mantener durante todo el partido. Eso es muy difícil. He intentado luchar hasta la última bola, pero no ha sido suficiente", dijo Alcaraz, número dos mundial hasta el lunes.

El húngaro, que jugó la clasificación para acceder al cuadro principal de Roma, se batirá en octavos ante el croata Borna Coric (16º).

Para Alcaraz la derrota es un freno inesperado en un gran año: tras perderse el Abierto de Australia en enero por lesión, había ganado cuatro trofeos en seis torneos; Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid. Además jugó la final en Rio y las semifinales en Miami.

Antes de enfrentarse a Marozsan, Alcaraz tenía un balance de 30 victorias, 20 de ellas en tierra, y dos derrotas.

Lejos de su mejor versión este lunes, Alcaraz se frustró ante un Marozsan en estado de gracia, capaz de dominar todos los aspectos del juego, que logró 24 golpes ganadores, el doble que el español.

Desde el principio el húngaro dictó su ley. Logró una rotura para situarse 3-1 con juego de servicio en blanco para Alcaraz y ya no desaprovechó su ventaja.

En el segundo no se bajó de la nube, hasta lograr el 'break' y situarse 4-3. Entonces sí tembló un poco ante un Alcaraz que mejoraba. Finalmente todo se decidió en el juego decisivo.

"Resetear" para Roland Garros

Alcaraz hacía valer su experiencia para situarse 4-1, pero Marozsan encadenó seis puntos consecutivos para firmar la mejor victoria de su humilde carrera.

"Con 1-4 ganar seis puntos seguidos fue increíble. No sé qué pasó en cada uno de esos puntos, simplemente intenté devolver las bolas y dar lo mejor", dijo Marozsan.

Hasta cuatro veces había perdido en la clasificación para disputar un torneo este año: Abierto de Australia, Marsella, Estoril y Banja Luka.

En Roma fue la buena y en el cuadro principal logró sus primeras victorias ATP ante el francés Corentin Moutet (67º) y el checo Jiri Lehecka (39º).

Alcaraz, por su parte, se centrará en Roland Garros, que comienza el 28 de mayo.

"Voy a descansar un poco. Necesito algunos días para resetear mi mente, para estar fresco para Roland Garros. Por supuesto, luego a entrenar. Si quiero tener buenos resultados en París, llegar en buena forma, tengo que entrenar, ser mejor", señaló el ganador del último US Open.

