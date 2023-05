El GP de Emilia-Romaña de F1, previsto este fin de semana, "no tendrá lugar" por las inundaciones

París (AFP) – El Gran Premio de Emilia-Romaña, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, que debía disputarse de viernes a domingo en el célebre circuito de Ímola, "no tendrá lugar este fin de semana" debido a las inundaciones que causaron al menos cinco muertos en esa región de Italia, anunciaron este miércoles los organizadores.

"Después de las conversaciones entre Formula One, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados, el presidente del Club del Automóvil italiano, el presidente de la región Emilia-Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de que el Gran Premio no tendrá lugar en Ímola", anunció el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado, sin precisar si la carrera será reprogramada de aquí a final de temporada.

"Esta decisión fue tomada porque no era posible organizar el evento con toda seguridad para nuestros aficionados, nuestros equipos y nuestro personal. Es una decisión responsable debido a la situación que viven las ciudades y pueblos de la región. No sería justo incrementar la presión sobre las autoridades locales y los servicios de intervención en un periodo difícil", prosigue el texto.

Citado en el comunicado, el italiano Stefano Domenicali, director general de Formula One, definió como "una tragedia ver lo que ocurría en Ímola y en Emilia-Romaña, la ciudad y la región donde crecí".

Desde el inicio de la semana, trombas de agua caen sobre la región y las inundaciones han causado al menos cinco muertos y miles de evacuados, anunciaron este miércoles las autoridades.

Inundaciones en Emilia-Romaña © / AFP

Las actividades en el 'paddock', por su parte, fueron suspendidas el martes y se recomendó al personal que se hallaba presente que abandonase el lugar por precaución ante la preocupante subida del nivel de un curso de agua cercano.

Este miércoles, los organizadores pidieron en un primer momento a los equipos y a los periodistas que no acudiesen al circuito, antes de anular la prueba.

Aunque el asfalto propiamente dicho no está inundado, el recinto del circuito se halla anegado en varios sitios, como atestiguan las fotos de los periodistas sobre el terreno.

El GP de Emilia-Romaña iba a significar el regreso de la Fórmula 1 a Europa y el primer 'triple header' (tres GP en tres semanas) de la temporada, antes de los GP de Mónaco y España.

En la clasificación general del Mundial, el neerlandés Max Verstappen, vigente doble campeón del mundo, es líder con 14 puntos de ventaja sobre su compañero mexicano de Red Bull, Sergio Pérez.

